Irani thotë se marina e saj shënjestroi një anije detare amerikane që strehonte një “qendër komande dhe kontrolli” ndërsa ajo po i afrohej ujërave territoriale të vendit në Gjirin e Omanitlu, sipas agjencisë së lajmeve Tasnim.
Ushtria iraniane tha se incidenti pasoi sulmet e SHBA-së ndaj anijeve tregtare iraniane dhe një “shkelje të rregulloreve që lidhen me Ngushticën e Hormuzit”.
Ndërkohë Ministri i Jashtëm iranian, Abbas Araghchi, tha në një intervistë me transmetuesin libanez Al-Mayadeen, se “çdo sulm ndaj Bejrutit do të ketë pasoja serioze dhe do të çojë në një rifillim të plotë të luftës”.
Përplasja e fundit vjen në një moment tensioni të lartë mes Teheranit dhe Uashingtonit, ndërsa incidentet në Gjirin Persik dhe Ngushticën e Hormuzit vazhdojnë të rrisin shqetësimet për sigurinë e lundrimit në një nga korridoret më të rëndësishme energjetike në botë.
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