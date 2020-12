Situatë kaotike të Napoli në prag të sfidës ndaj Real Sosiedat që do të zhvillohet ditën e sotme në Ligën e Europës. Futbollistët shqiptarë, Elseid Hysaj dhe Amir Rrahmani kanë rezultuar sërish pozitiv me COVID-19.

Nëpërmjet një postimi në faqen zyrtare, klubi napolitan, bën me dije se 2 mbrojtësit janë ripozitivizuar dhe do të izolohen në shtëpi, në pritje të tamponit të ri. Kujtojmë që Hysaj u infektua gjatë përiudhës së ndeshjeve të nëntorit, kur ishte i grumbulluar me Kombëtaren. Teksa kanë kaluar afro 1 muaj, shkodrani fillimisht rezultoi negative, ndërsa tashmë është sërsih pozitiv. E njëjta situatë edhe për Rrahmanin.

“Të gjitha tamponët e bëra dje në mëngjes për pjesëtarët e ekipit janë negativë për Covid-19, me përjashtim të Amir Rrahmanit dhe Elseid Hysaj, të cilët janë ripozitivizuar dhe do të izolohen në shtëpi në pritje të përgjigjeve të një tamponi të ri”, shkruhet në njoftimin e Napolit.