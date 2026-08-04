Situata e emergjencës në fshatin Rriban të Mallakastrës mbetet kritike, ku flakët po vijojnë me intensitet të lartë brenda masivit pyjor me pisha. Përkeqësimi i kushteve meteorologjike ka përshpejtuar përhapjen e vatrës, duke vënë në rrezik të drejtpërdrejtë zonat e banuara përreth.
Angazhimi i forcave të shumta dhe masat e sigurisë
Për shkak të përmasave që ka marrë zjarri, në vendngjarje janë mobilizuar me urgjencë mjete dhe efektivë nga disa bashki fqinje dhe sektorë strategjikë. Repartet e zjarrfikësve nga Patosi, Roskoveci, Mallakastra, Berati, si dhe forcat e shoqërisë Albpetrol, po operojnë në terren për krijimin e një kordoni mbrojtës rreth shtëpive.
Si masë paraprake mbrojtëse, autoritetet kanë ndërhyrë duke evakuuar një familje nga zona e rrezikut.
Forca zjarrfikëse të Patosit, Roskovecit, Mallakastrës, Albpetrolit e Beratit janë duke punuar për neutralizimin e flakëve pranë banesave, ndërkohë që një familje është evakuuar për arsye sigurie.
Erërat e forta përshpejtojnë përhapjen e flakëve
Përpjekjet e ekipeve të shpëtimit po vështirësohen ndjeshëm nga faktorët atmosferikë.
Për shkak të erës së fortë, vatra e zjarrit në Rriban të Mallakastrës ka marrë përmasa të mëdha. Flakët janë përhapur me shpejtësi dhe kanë përfshirë kurorat e pishave, duke rritur rrezikun e përhapjes së zjarrit.
Operacioni i izolimit të vatrës vazhdon pa ndërprerje, ndërsa vëmendja kryesore e strukturave të emergjencës mbetet e përqendruar në parandalimin e depërtimit të flakëve drejt qendrave të banuara.
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