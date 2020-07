As preference moshe, e as gjinie. Koronavirusi po perhapet frikshem dhe po merr jete njerezish, duke shenuar ne vendin tone, edhe viktimen me te re, nje 21 vjecare qe e humbi betejen me semundjen.

Ministria e Shendetesise ka njoftuar sot se situata ne spitalin Infektiv paraqitet shume serioze.

“Vijon të ketë shtrime të reja në spitalin infektiv dhe situata paraqitet shumë serioze. Aktualisht janë të shtruar 88 pacientë në spital, 12 pacientë janë në terapi intensive dhe 4 prej tyre janë të intubuar në gjendje të rëndë”- njoftoi Ministria e Shendetesise, duke bere apel te forte per ndergjegjesim, rritje te shtuar te kujdesit, evitim te kontakteve dhe mbajtje te detyrueshme te maskes ne ambiente te mbyllura dhe kudo ku nuk ruhet distanca.

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i bën thirrje edhe njëherë bizneseve, institucioneve, të zbatojnë me korrektësi protokollet e sigurisë në punë, të miratuara nga autoritetet shëndetësore.

Kur është e mundur të lejojnë punonjësit të punojnë nga shtëpia për të minimizuar kontaktin mes tyre dhe përhapjen e infeksionit.

COVID-19 – Statistika (15 Korrik 2020)

Testime totale 33750

Raste pozitive 3752

Raste të shëruara 2091

Raste Aktive 1560

Humbje jete 101 (Qarku Tiranë 52, Shkodër 17, Durrës 16, Fier 5, Elbasan 5, Vlorë 2, Kukës 1, Lezhë 1, Berat 1, Dibër 1)

