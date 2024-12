Policia e Kosovës vlerëson se situata e sigurisë në nivel vendi është e qetë. Aktualisht situatë e qetë vlerësohet edhe në veri të vendit, aty ku javën e kaluar pati tri sulme të vlerësuara si terroriste pikërisht për këtë arsye policia thekson se situata në katër komunat veriore me shumicë serbe mbetet e brishtë.

Policia, që mbetet reaguesi i parë i sigurisë në veri para EULEX-it dhe KFOR-it, thotë se masat shtesë përmes patrullimeve të shpeshta, prezencës në rrugë dhe ruajtjes së infrastrukturës kritike janë ende në fuqi për të garantuar siguri.

“Angazhimet dhe masat shtesë të Policisë së Kosovës po vazhdojnë në veri të vendit, me qëllim që banorëve të asaj zone t’ju ofrohet siguri, të parandalohen aktet e mundshme kriminale e terroriste, akte këto si ky i fundit që ishte ndaj infrastrukturës kritike në kanalin e Ibër-Lepencit”, tha Policia e Kosovës.

Edhe në sytë e ekspertëve të sigurisë, situata duket e qetë por gjithmonë do të ketë mundësi për tensione përderisa nuk do të ketë edhe një marrëveshje finale në kontekstin politik që do t’i jepte fund ambicieve serbe për territorin e Kosovës.

“Ne mund të konstatojmë që policia dhe mekanizmat e sigurisë kanë ndërmarr të gjitha masat dhe veprimet adekuate duke minimizuar mundësinë e ndonjë sulmi të ardhshëm por si potencial mbetet i lartë”, tha për A2 CNN, eksperti i sigurisë Drizan Shala.

Sulmi në kanalin e Ibër-Lepencit vlerësohet se ishte i përgatitur mirë prandaj Kosovës i kërkohet që të shtojë bashkëpunimin me ndërkombëtarët në mënyrë që të parandalohen rastet e ngjashme në të ardhmen me dëme në infrastrukturën kritike.

“Do të duhet që të shikohet në partneritet të ngushtë më faktorin ndërkombëtar se si do të duhet të marrim masa të tjera që raste të tilla të jenë minimale apo mos të jenë fare në pjesën e sigurisë në pjesën veriore”, shtoi Shala.

Edhe KFOR ka konfirmuar se ka shtuar personelin rreth ujësjellësit në Ibër-Lepenc dhe në zonën përreth. Megjithatë, nuk pranoi që Forca e Sigurisë të kalonte në pjesën veriore.