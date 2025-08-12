Duket se tashmë situata e zjarreve në vendin tonë është jashtë mundësive për t’u përballuar nga autoritetet lokale, por edhe ato qëndrore.
Pas urdhrave për evakuimin e banorëve nga 6 fshatrave në Gramsh, një urdhër i ngjashëm është bërë dhe për banorët e disa njësive në Poliçan.
Ministria e Mbrojtjes iu kërkon banorëve në Vokopolë, Zhapokikë, Plashnik dhe Panarit, si dhe zonave brenda Rezervatit të Mbrojtur “Balloll”, të largohen menjëherë nga banesat dhe të bashkëpunojnë me autoritetet për evakuimin e sigurt.
Mesditën e sotme u regjistrua dhe viktima e parë nga zjarret në vend, i cili ishte një 80 vjeçar nga Gramshi.
