Komiteti Teknik i Ekpsertëve vendosi të mos ndryshojë masat antiCovid të paktën për 2 javët e ardhshme, pavarësisht rritjes së numrit të rasteve të reja me koronavirus në Shqipëri dhe rritjes së shtrimeve në spitalin infektiv.

“Ka një rritje të rasteve, rritje të shtrimit të pacientëve në spitale. Arsyeja kryesore është prania e virusit Delta”, tha kryetarja e komitetit, Mira Rakacolli.

Ajo shtoi se 95% e të shtruarve në Spitalin Infektiv janë pacientë të pavaksinuar.

“Shkaku i shtimeve është varianti Delta. Nga ana tjetër prania e shifrave dhe arsyetimi tregon efektin e vaksinimit. 95% e atyre që janë të infektuar janë të pavaksinuar. Ata që janë me forma të rënda janë të pavaksinuar. Në krahasim me vitin e kaluar, numri i të shtruarve në spitale është ndjeshëm më i ulët. Kjo tregon se situata është më e kontrolluar dhe i përgjigjet mirë niveli i masave që kemi në fuqi, problem është zbatimi i tyre. Mendimi është se situata mund të kontrollohet” – tha Rakacolli.

Profesor Dhimitër Kraja tha se në spitalin infektiv numri i të shtruarve është rritur në 90, nga 1 ose 2 të shtruar që ishin një muaj më parë. Prej tyre, 40% janë femra, 60% meshkuj, tha Kraja.

“Janë grupmosha të ndryshme, 15% mosha të reja. Rreth 40% janë me forma ta mesme, serioze ose me sëmundje të tjera. 30% janë në forma të rënda, dhe 30% me forma të rrezikshme për jetën”, tha Kraja.

Ndërsa shefja e departamentit të Sëmundjeve Infektive, Silva Bino tha se vaksinimi në vend ka vijuar me ritme të mira.

“27% e popullsisë është vaksinuar me të dy dozat. 37% me një dozë”, tha Bino.