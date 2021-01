Kryeministri francez Jean Castex ka njoftuar masat e reja kufizuese edhe më të ashpra sa i takon kufijve, me qëllim frenimin e përhapjes së Covid-19.

Nga e diela e 31 janarit 2021, të gjitha udhëtimet, përveç atyre shumë të rëndësishme, nga vendet që janë jashtë BE, përfshirë dhe Shqipërinë e Kosovën, do të ndalohen, shkruan BBC.

Në rastet e udhëtimeve thelbësore, kërkesat për testin e Covid për pasagjerët që shkojnë nga vendet e BE-së, do të shtrëngohen gjithashtu.

Kryeministri Castex tha se policia do të rrisë kontrollin mbi zbatimin e rregullave të tjera tashmë të vendosura më parë, si dhe do zbatohet shtetrrethimi policor në mbrëmje.

Infeksionet mbeten të larta në Francë. Kufizimet e reja do të prekin dhe raportin me Mbretërinë e Bashkuar, e cila tani nuk është më në BE, por ministri i saj i transportit sqaroi në Twitter se ndryshimi nuk do të ndikonte transportin e mallrave nga ose në Angli.

g.kosovari