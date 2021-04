Përballë gazetares Ilva Tare në “Ilva Now”, minsitri i Rindërtimit, Arben Ahmetaj fillimisht komentoi situatën e krijuar në Rinas, ku punonjësit e “AlbControll” pezulluan punën dhe kjo bëri që të bllokohen fluturimet.

Ai tha se këta persona kanë cenuar sigurinë kombëtare dhe duhet të japin llogari para institucioneve përkatëse.

“Institicionet përgjegjegjëse të merren me ato, sepse kanë cenuar sigurinë Komëbatre. Sot ata njerëz kanë cenuar sigurinë kombëtare. Nëse janë për paafatësi për të punnuar, cila është arsyeja? Unë kam punë me njërëzit që presin vaksinat, unë kam punë me njerëzit që presin rindërtimin”, tha ai.