Çmimet e naftës janë rritur vazhdimisht, ndërsa shpresat për paqe në Lindjen e Mesme po vihen në provë.
Nafta e papërpunuar Brent, standardi ndërkombëtar, po tregtohet me 103 dollarë për fuçi. Është një rritje prej gati 6 dollarësh në nivelet e vërejtura 24 orë më parë, pasi perspektivat për bisedime paqeje midis SHBA-së dhe Iranit në Pakistan u shuan – dhe të dyja palët shënjestruan transportin detar.
Irani kapi dy anije kontejnerësh që kërkonin të dilnin nga Gjiri, ndërsa agjencia e lajmeve Reuters, duke cituar burime transporti dhe sigurie, raportoi se ushtria amerikane kishte kapur të paktën tre anije cisternë me flamur iranian në ujërat aziatike.
Analistët e tregut të naftës thanë se incidentet kanë intensifikuar fokusin në natyrën e paqëndrueshme të armëpushimit të SHBA-së dhe faktin se ngushtica mbetet e mbyllur për transportin detar, duke kërcënuar dëme edhe më të thella për ekonominë globale.
Leave a Reply