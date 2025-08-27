Mesazhi i fundit nga prifti Gabriel Romanelli titullohet qartë: “Të qajmë dhe të lutemi”. Në qytetin e Gazës, situata është dramatike, dhe Parrochia e Sacra Famiglia, ku strehohen 450 refugjatë, nuk bën përjashtim.
Dy ditë më parë, zona ku ndodhet kompleksi mori urdhër evakuimi, një gjë që nuk kishte ndodhur më parë për këtë lagje. As priftërinjtë, as Patriarkati Latin i Jerusalemit nuk kanë marrë udhëzime të qarta, duke krijuar pasiguri dhe kaos.
“Shumë prej refugjatëve janë të dobësuar dhe kequshqyer. Largimi nga qyteti i Gazës do të ishte e barabartë me një dënim me vdekje. Priftërinjtë dhe motrat kanë vendosur të qëndrojnë dhe të kujdesen për të gjithë”, thuhet në komunikatën e përbashkët të patriarkëve latin dhe ortodoks.
Në kompleks nuk mund të largohen të moshuarit, të sëmurët kronikë apo 60 fëmijët me sëmundjen e rrallë “fëmijë flutur”.
Që prej javësh, Vatikani kërkon krijimin e “zonave të sigurta” për të sëmurët dhe të dobëtit, por kërkesa ende nuk ka marrë përgjigje. Patriarkët dhe komuniteti kërkojnë ndërhyrjen ndërkombëtare për të ndalur luftën dhe për të shpëtuar civilët.
“Të ndalohet lufta! Kjo është çmenduri! Nuk mund të vazhdojë kështu”, tha George Anton, drejtori i komitetit emergjent të kishës Sacra Famiglia
