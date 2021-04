Kryeministri Edi Rama ka akuzuar Lulzim Bashën duke thënë “pse hesht përpara asaj se çfarë po ndodh në Aeroportin e Rinasit”. Kjo sepse sipas Ramës, ai është thjesht një kukull.

“Kanë gjetur qeverinë dhe kryeministrin më të gabuar, nuk jemi të rënë nga qielli, kemi bërë gabime plotë si çdo qeverisje, por ama një gjë është e sigurt që ne kemi treguar se jemi e vetmja forcë karakteri në politikën

shqiptare, asin për mandate, ne kemi pasur një mandat dhe një luftë, në kuptimin më të vërtetë të fjalës.

Imagjino që të në gjente pandemia me spitalet e tyre, pas spitale, pa uniforma, s’merrje vesh kush ishte familjari, mjeku e kush infermieri, e asin këta për shëndetësi, për Shqipëri, një çetë, Basha është një kukull, ku është çfarë mendon ai për bllokimin e këtij aktiviteti, për pengmarrjen e kullës së vrojtimit ajror, vetëm pak javë përpara stërvitjes ushtarake, si mund të bëhet Shqipëria lolo, kanë kaq vite që vetëm për këtë angazhohen dhe nëse do angazhoheshin kaq shumë sa janë angazhuar për të shpërndarë baltë në të gjithë Europën, kjo është e vërteta.

Basha një kukull që u afrohet njerëzve me fytyrë të buzëqeshu që mendon se do e harrojnë njerëzit se sa herë ka prekur një punë ka bërë vetëm dëm, hesht dhe vijon takimet për vatrat e infektimeve. Një xhafer me një kostum nusërie. Nuk votohet Lulzim Basha, po Sali, Monika dhe Berisha, kjo është vizioni dhe qasja e tyre ndaj shteti që e trajtojnë si një plaçkë. Logjikë çetash, piratësh, sulm, sic sulmuan të gjithë Shqipërinë”, tha Rama./ b.h