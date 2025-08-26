Qendra Kombëtare Operacionale e Emergjencave Civile njoftoi se janë raportuar 12 vatra zjarri në vend. Prej tyre, 8 janë shuar, 4 mbeten aktive dhe një tjetër është në monitorim.
Situata më e rënduar paraqitet në bashkinë Vlorë, ku flakët në fshatin Delisuf kanë përfshirë sipërfaqe të mëdha pyjore dhe janë shtrirë deri në zonën e mbrojtur të Pishë-Poros.
Autoritetet bëjnë të ditur se në terren janë angazhuar forca zjarrfikëse, efektivë të ushtrisë, policisë dhe shërbimeve bashkiake, të mbështetur edhe nga ndërhyrja ajrore me helikopterë të Forcës Ajrore dhe Emirateve të Bashkuara Arabe.
“Vatra më problematike ndodhet në fshatin Delisuf, njësia administrative Novoselë, bashkia Vlorë, ku një zjarr i nisur pasditen e 25 gushtit ka përfshirë një sipërfaqe pyjore me pisha dhe bimësi të përzier, duke depërtuar në zonën e mbrojtur të Pishë-Poros. Era e fortë ka favorizuar përhapjen e flakëve, ndërsa gjatë natës zjarri ka zgjeruar ndjeshëm perimetrin.”
Forcat e angazhuara po punojnë për të frenuar përhapjen e flakëve dhe për të shmangur depërtimin e zjarrit drejt kanalit të hidrovorit.
Autoritete njoftojnë se në operacion janë angazhuar mbi 120 efektivë nga BMEC, Forcat e Armatosura, zjarrfikës të MZSH Vlorë, si dhe forca të policisë, bashkisë dhe AdZM-së, të mbështetur nga 3 automjete zjarrfikëse dhe mjete të tjera logjistike.
Me gjithë punën e bërë nga forcat në terren dhe ndërhyrja nga ajri nga helikopterët e Forcës Ajrore dhe të Emirateve të Bashkuara Arabe, zjarri mbetet aktiv.
Gjithashtu ditën e djeshme në fshatin Bogovë, njësia administrative Bogovë, bashkia Skrapar, është aktivizuar një vatër zjarri në një hangar ku më pas është shpërndarë në një sipërfaqe pyjore me pishë.
Qw prej dy ditwsh, autoritetet e Emergjencave Civile, njoftojnw se vijon puna për shuarjen e zjarrit me 7 automjet zjarrfikëse më 22 efektivë nga MZSH-të, Skrapar, Berat, Poliçan, 5 forca nga Shërbimi Pyjor, 35 forca bashkiake dhe 30 trupa nga Forcat e Armatosura.
“Sipërfaqja e përshkuar deri në këto momente është rreth 18 ha. Si rezultat i erës janë riaktivizuar disa vatra të vogla brenda asaj kryesore. Janë vetëm dy vatra të vogla brenda zonës së djegur me prezencë tymi, nuk ka rrezik për banesa.”
Në Parkun Natyror Gërmenj, njësia administrative Leskovik, zarri është riaktivizuar në afërsi të piramidës 15. Në terren gjatë ditës u angazhuan forcat zjarrfikëse nga MZSH Kolonjë të cilët punuan midis piramidave 14 dhe 15, në kufi me Greqinë. Ditën e sotme situata paraqitet më e normalizuar. Zona do vashdojë të mbahet në monitorimi nga forcat MZSH Kolonjë.
Në fshatin Pezë Helmës, njësia administrative Pezë, vazhdon të jetë aktiv zjarri në disa vatra në një terren pa rrugëkalime dhe me bimësi të dendur që nuk mundëson ndërhyrjen e forcave zjarrfikëse. Në terren ndodhen 4 efektivë me 1 automjet zjarrfikës që po qëndrojnë në gatishmëri të pandërprerë 24 orë, kryesisht pranë disa banesave që ndodhen më afër zonës, por larg vatrës së zjarrit.
Është bërë izolimi i plotë dhe shuarja e zjarreve në:
1. Fshatin Vrepckë (Shelegur), njësia administrative Qendër Leskovik, bashkia Kolonjë
2. Në rrugën “Bilal Troksi”, zona “Fushë Farkë”, njësia administrative Dajt, bashkia Tiranë
3. Në fshatin Stajke, njësia administrative Bushat, bashkia Vau – Dejës
4. Në fshatin Shtoi i Ri, njësia administrative Rrethina, bashkia Shkodër
5. Në fshatin Peshtan i Madh, njësia administrative Levan, bashkia Fier
6. Në autostradën Laç-Lezhë, njësia administrative Shënkoll, bashkia Lezhë
7. Në fshatin Shumbat, njësia administrative Sllovë, bashkia Dibër
8. Në fshatin Portgorcë, njësia administrative Maqellarë, bashkia Dibër
