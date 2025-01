Situata gripale në vend ka pësuar një rritje të ndjeshme, duke arritur në rreth 19 mijë raste në javë nga 21 mijë që është konsideruar si pragu epidemik.

Kreu i Urgjencës Kombëtare, Skënder Brataj, në një intervistë për RTSH-në theksoi se krahas gripit në vend po bashkëqarkullon kovidi-19 dhe virusi RSV.

“Predominojnë nëntipat e gripit A dhe atij B, ka raste të COVID dhe të RSV, që është edhe sezoni i këtyre virozave. Java e parë rezulton me 17 mijë të infektuar dhe java e dytë me 19 mijë, pra ka një rritje të depistimeve të bëra. Gjendja epidemiologjike në vend është në rritje akoma, por nuk jemi në pikun e epidemisë së sezonit të dimëror”, u shpreh Brataj.

Teksa apelon të ruhen masat e higjienës, z. Brataj rekomandon edhe rastet se kur qytetarët duhet të drejtohen tek mjeku apo urgjenca.

“Higjiena është kryesore. Kur jeni me grip nuk duhet të shkojmë në spital, pasi nëse shkon mund të marrësh edhe RSV apo kovidin. Gripi është sëmundje për regjim në shtëpi dhe nëse ka simptoma më të rënda, si kolla e fortë dhe me sekrecione, ndryshime neurologjike dhe probleme me frymëmarrjen, këto janë shenja që duhet të shkojnë në spital”, tha Brataj.

Më herët për situatën epidemiologjike në vend ka reaguar edhe ministrja Albana Koçiu, e cila deklaroi se vaksinimi mbetet mënyra më efikase për të parandaluar komplikacionet e gripit.