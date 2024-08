DASHI

Nëse jeni duke kërkuar punë, sot do të gjeni të paktën një ofertë. Nëse ka më shumë se një, përpiquni të gjeni atë, kushtet e të cilit ju japin më shumë kohë të lirë. Kujdes dhe mos dilni në përfundime të nxituara, nuk ka ende rrethana që të mund të gjykoni një person të rëndësishëm në jetën tuaj.

DEMI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e enjte, 15 gusht 2024), ka ardhur koha të mendoni seriozisht nëse dëshironi vërtet të përparoni më tej në marrëdhënien tuaj romantike, sepse partneri juaj tashmë po e pret. Sot do të pësoni një zhgënjim të madh. Ndoshta një mik që është më i vjetër se ju ose ndoshta një mësues që do t’ju zhgënjejë thellësisht. Rishikoni imazhin që keni pasur për atë person.

BINJAKËT

Do ta takoni sërish dashurinë pas një kohe të gjatë vetmie. Edhe nëse nuk e kërkoni, do të shfaqet dikush shumë i veçantë dhe do t’ju ndryshojë jetën. Është gjithnjë e më e vështirë për ju të përballeni me rutinën. Kërkoni momente arratisjeje sot, por mendoni dy herë përpara se të shkëputeni përfundimisht nga detyrimet. Marrëdhëniet në punë po acarohen pak dhe origjina e të gjithave është në të vërtetë vetëm një nuancë. Do të ishte mirë që ju të drejtoheni në dialog.

GAFORRJA

Vazhdoni të kujdeseni për veten dhe së shpejti do të vini re përmirësime. Mos lejoni që një person i afërt të marrë përsipër përgjegjësi apo punë që ju korrespondojnë sot. Synimet e tyre për t’ju ndihmuar mund të mos jenë shumë të mira. Ju duhet shumë më tepër informacion për të qenë në gjendje të vendosni përfundimisht bast për atë marrëveshje të rëndësishme që ju ofruan. Jo çdo gjë është rozë.

LUANI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e enjte, 15 gusht 2024), shqetësimi juaj i tepruar për rendin dhe zemërimi juaj i vazhdueshëm për mungesën e seriozitetit të të tjerëve mund të krijojnë një imazh shumë të keq për ju. Bëhuni pak më fleksibël. Vendimet me të cilat përballeni sot duhet të merren nga ju, pa i besuar fare të tjerëve. Ju keni njohuritë dhe pulsin për t’i bërë gjërat sipas mënyrës tuaj. Shëndeti vazhdon të jetë ndër shqetësimet tuaja kryesore siç ka qenë prej kohësh.

VIRGJËRESHA

Dita paralajmëron një takim të stuhishëm me shefin ose një mësues. Nëse keni të drejtë, mbroni veten edhe mbi hierarkitë. Sot do të përballeni me një situatë shqetësuese ndaj së cilës nuk do dini si të reagoni. Dëgjoni intuitën tuaj të zakonshme, yjet do t’ju japin çelësin.

PESHORJA

Është në rregull të ndihmoni në përmirësimin e disa situatave të padrejta, por përpiquni të shpëtoni, veçanërisht sot, nga betejat e humbura më parë, përndryshe do të bini në depresion. Shpenzimet e ditëve të fundit do të shënohen në fund të muajit. Duhet t’i thoni “jo” një propozimi sepse situata juaj financiare është delikate, por jo katastrofike.

AKREPI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e enjte 15 gusht 2024), përpiquni të këshilloni veten në mënyrën më të mirë përpara se të nënshkruani diçka shumë të rëndësishme. Marrja e tërbimit sot do t’ju sjellë më shumë probleme sesa përfitime të mundshme. Mundohuni të moderoni shpejtësinë tuaj dhe numëroni deri në dhjetë përpara se të reagoni. Një ditë shumë e përshtatshme për pushtime. Lëvizni në mjedise të favorshme për biseda të lehta dhe do të jeni në gjendje të vini në kontakt me njerëz të seksit të kundërt.

SHIGJETARI

Një ditë shumë nervoze për ju, që nuk do të thotë se do të jetë e keqe, një ditë me shumë shqetësime dhe dëshira për të bërë gjëra në të cilat probleme të shumta do t’ju mbushin kokën. Është një festë publike, por do të ndiheni ndryshe ose do të silleni sikur është një ditë pune. Aktivitete të mëdha, ju presin në përgjithësi.

BRICJAPI

Një ditë me fat, veçanërisht në fushën e ndjenjave: dashuria, miqësia, familja, fëmijët etj. Keni pak momente për t’u ndjerë vërtet të lumtur dhe në harmoni me jetën, dhe mund të jetë një nga ato momente dhe do të jetë edhe më shumë nëse bëni diçka nga ana juaj. Ëndrra dhe plane për të ardhmen.

UJORI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e enjte 15 gusht 2024), duhet të jeni shumë të kujdesshëm sepse Urani, planeti juaj sundues, do të jetë më i spikatur apo dominues gjatë gjithë kësaj jave, por ndikimet e tij do të jenë më pak se harmonike dhe kjo mund të çojë në mosmarrëveshje të forta se debate familjare për çështje me rëndësi shumë të vogël. Do të keni nerva në sipërfaqe.

PESHQIT

Mos kini shumë iluzione në dashuri ose mos u përpiqni t’i lini ëndrrat tuaja të mbizotërojnë mbi realitetin, sepse kjo do t’ju çojë drejtpërdrejt në greminë. Pranojini gjërat ashtu siç vijnë dhe merrni dashurinë ashtu siç jua sjell fati sepse përndryshe këtë javë, ose ndoshta sot, do të keni një zhgënjim të madh.