Doktor Arjan Mezini, mjek në Sanatorium, ka deklaruar se situata nga koronavirusi vijon të mbetet shqetësuese.

Duke folur për gazetaren Nisida Tufa në “News 24” , Mezini tha se në kohën që njerëzit ishin në izolim, duhet të kishte një strategji të qartë sesi do të bëhej hapja, por kjo nuk u duk gjëkundi.

“Unë do e quaja situatën shqetësuese dhe si qytetar të përdorim maskën, sidomos në ambjente të mbyllura dhe të mbajmë të gjitha kushtet e higjenës. Ajo periudhë 3-mujore duhej të shfrytëzohej që cdo njeri të mund të dinte se cfarë do të bënte me hapjen. Situata është shqetësuse, dhe unë e shoh për shkak të mungesës së një strategjie të qartë.

Covid-3 duhet të ishte i hapur. Të sëmurët në moshë të re duhet që të kenë kujdes se mos e përhapin tek të afërmit që janë të moshuar, sidomos kur rrinë pranë prindërve ose gjyshërve. Ka pasur edhe nëna shtatëzënë që kanë ardhur tek Spitali Infektiv. Gjë nuk kemi dëgjuar e besoj ka dalë mirë. Me hapjen do të kishim një rritje numrash. Unë prisja që brenda 3 muajve të ishin marrë masat e të kishte kontrolle minimale. Kjo gjë nuk ndodhi, fatkeqësisht. Njerëzit u lodhën nga masat ekstreme. Njerëzit po ashtu duhet të ishin të kujdesshëm, pas hapjes”, u shpreh Mezini.

/e.rr