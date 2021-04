Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen e tha vetë: “Fillimi ishte i vështirë”.

Bashkimi Evropian ka pasur një përhapje të vaksinave shumë të ngadaltë. Fushata ka nxitur ankesa se rregullatorët ishin shumë të ngadaltë për të miratuar të shtënat dhe çuan në një debat të ashpër me AstraZeneca ndërsa gjigandi farmaceutik ndërpreu vazhdimisht angazhimet e tij kontraktuale.

Kohët e fundit, disa vende ndaluan shkurtimisht përdorimin e tyre të vaksinës Oxford-AstraZeneca mes shqetësimeve të sigurisë, një veprim që hutoi ekspertët e shëndetit dhe ngriti pyetje në lidhje me vaksinën.

Organizata Botërore e Shëndetësisë shprehu shqetësimin në fillim të kësaj jave se kriza e koronavirusit duket “më shqetësuese” sesa para disa muajsh. Paralajmërimi vjen ndërsa shumë vende vendosin masa të reja në një përpjekje për të frenuar një valë të tretë të infeksioneve.

Agjencia shëndetësore gjithashtu përshkroi fushatën e vaksinimit të Evropës si “të ngadaltë në mënyrë të papranueshme” dhe tha se ishte thelbësore për të përshpejtuar përhapjen sepse infeksionet e reja aktualisht po rriten në çdo grup moshë përveç atyre të moshës 80 vjeç ose më të vjetër.

Kjo është një pamje e çrregullt, e ndërlikuar më tej nga natyra unike e politikës evropiane.

“Ka pasur probleme të ndryshme me sistemin, dhe ai është një sistem kompleks, kështu që unë mendoj se është thelbësore të mos tregosh gishtin në një dështim të theksuar, por të pranosh se është shumë kompleks,” Linda Bauld, profesoresha e shëndetit publik në Universitetin e Edinburg, i tha CNBC.

Komisioni Evropian, krahu ekzekutiv i BE, ka qenë përgjegjës për negocimin e kontratave me firmat farmaceutike në emër të 27 vendeve anëtare. Institucioni është gjithashtu përgjegjës për mbikëqyrjen e eksporteve të prodhuara në bllok.

Sidoqoftë, çështjet e politikës shëndetësore janë një kompetencë e vendeve anëtare, që do të thotë që 27 kryeqytetet organizojnë inokulimet në vendet e tyre dhe në fund të fundit mund të vendosin të blejnë vaksina Covid jashtë marrëveshjeve të bëra nga komisioni, për shembull.

Ky ballafaqim midis institucioneve kombëtare dhe atyre të BE-së shpesh ka penguar reputacionin e bllokut në përpjekjet më të gjera të vaksinimit.

“Ka çështje për të bërë si me institucionet kombëtare ashtu edhe me ato të BE-së. Ka qartë politikë në të dhe ne të gjithë kemi dëgjuar për këtë në media, por ka edhe çështje që lidhen me strukturat vendimmarrëse, pikëpamjet e komisioneve dhe përparësitë e vendeve anëtare, ”tha Bauld për CNBC.

Pavarësisht nga një sistem kompleks politik dhe problemet e tjera që e kanë shoqëruar procesin e vaksinimit, BE është e sigurt se tre muajt e ardhshëm do të provojnë të jenë një pikë kthese në programin e vaksinave.

Në total, komisioni po pret 360 milion doza të shtënave Covid midis Prillit dhe Qershorit, që do të thotë se është vendosur mirë për të arritur synimin e tij për vaksinimin e 70% të popullsisë së rritur para fundit të verës.