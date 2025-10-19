Kina ka krijuar një rrjet gjithëpërfshirës vëzhgimi meteorologjik që përfshin tokën, detin, ajrin dhe hapësirën. Për vëzhgimet e pjesës së sipërme të atmosferës, përdorimi i balonave të motit të pajisura me radiosondë është një metodë themelore për mbledhjen e të dhënave kritike atmosferike, si temperatura, lagështia, trysnia, shpejtësia dhe drejtimi i erës në lartësi të ndryshme.
Sistemi i përmirësuar i radiosondës “BeiDou”, një brez i ri i teknologjisë së sondimit të pjesës së sipërme të atmosferës, i zhvilluar në mënyrë të pavarur nga Kina, përfaqëson një arritje të fjalës së fundit në këtë fushë. Ai mbledh në mënyrë të besueshme të dhëna shumë të sakta të profilit vertikal nga toka deri në një lartësi prej 30 000 metrash, duke përfshirë matjet e temperaturës, lagështisë, trysnisë atmosferike, drejtimit të erës dhe shpejtësisë së erës.
Sistemi “BeiDou” shërben si një shtyllë e rëndësishme për pjesëmarrjen e thellë të Kinës në vëzhgimin, parashikimin dhe ofrimin e shërbimeve meteorologjike globale. Kina aktualisht ka në funksionim 131 stacione të pjesës së sipërme të atmosferës me bazë në “BeiDou”, duke përbërë afro 12 për qind të rrjetit global. Nga këto, 88 janë projektuar si stacione globale të shkëmbimit të të dhënave. Të dhënat e ofruara nga këto stacione, që përbëjnë rreth 11 për qind të numrit të përgjithshëm global, japin një kontribut jetik për parashikimin numerik të motit në mbarë botën dhe shërbejnë si një pikë referimi kyçe për përpjekjet ndërkombëtare në trajtimin e ndryshimeve klimatike.
