Kina do të prezantojë një kategori të re vizash për talentet e reja në shkencë dhe teknologji, pas një vendimi të Këshillit të Shtetit.
Kryeministri Li Qiang ka nënshkruar një dekret të Këshillit të Shtetit për të shpallur vendimin për të ndryshuar rregulloren e vendit mbi administrimin e hyrjeve dhe daljeve të të huajve.
Sipas vendimit, Kina do të shtojë një vizë K në kategoritë e saj të zakonshme të vizave, të disponueshme për profesionistët e rinj të shkencës dhe teknologjisë që plotësojnë kushtet.
Aplikantët për këtë vizë duhet të plotësojnë kualifikimet dhe kërkesat e përcaktuara nga autoritetet përkatëse kineze dhe të paraqesin dokumentacionin mbështetës.
Rregullat e reja do të hyjnë në fuqi më 1 tetor.
Leave a Reply