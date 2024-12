Udhëheqësi de fakto i Sirisë, Ahmed al-Sharaa, ka deklaruar se vendi është i rraskapitur nga lufta dhe nuk është një kërcënim për fqinjët e saj apo për Perëndimin. Në një intervistë për BBC në Damask, ai bëri thirrje për heqjen e sanksioneve ndaj Sirisë.

“Tani, pas gjithë asaj që ka ndodhur, sanksionet duhet të hiqen sepse ato ishin në shënjestër të regjimit të vjetër. Viktima dhe shtypësi nuk duhet të trajtohen në të njëjtën mënyrë,” tha ai.

Sharaa udhëhoqi ofensivën e rrufeshme që rrëzoi regjimin e Bashar al-Asad më pak se dy javë më parë. Ai është udhëheqësi i Hayat Tahrir al-Sham (HTS), grupi dominues në aleancën rebele, dhe më parë njihej me emrin e tij të luftës Abu Mohammed al-Jolani.

Ai tha se HTS duhet të hiqet nga lista si një organizatë terroriste. Është caktuar si nga OKB-ja, SHBA, BE dhe Britania e Madhe, ndër shumë të tjera, pasi filloi si një grup i ndarë i al-Kaedës, nga i cili u shkëput në vitin 2016.

Sharaa tha se HTS nuk ishte një grup terrorist. Ata nuk shënjestruan civilë apo zona civile, tha ai. Në fakt, ata e konsideronin veten viktima të krimeve të regjimit të Asadit. Ai mohoi se donte ta kthente Sirinë në një version të Afganistanit.

“Siria nuk është një kërcënim për

Sharaa tha se vendet ishin shumë të ndryshme, me tradita të ndryshme. Afganistani ishte një shoqëri fisnore. Në Siri, tha ai, kishte një mendim tjetër. Ai tha se beson në edukimin për gratë.

“Ne kemi pasur universitete në Idlib për më shumë se tetë vjet,” tha Sharaa, duke iu referuar provincës veriperëndimore të Sirisë që është mbajtur nga rebelët që nga viti 2011.

“Unë mendoj se përqindja e grave në universitete është më shumë se 60%.

Dhe kur u pyet nëse konsumimi i alkoolit do të lejohej, Sharaa tha: “Ka shumë gjëra për të cilat thjesht nuk kam të drejtë të flas sepse janë çështje ligjore.”

Ai shtoi se do të ketë një “komitet sirian ekspertësh ligjorë për të shkruar një kushtetutë. Ata do të vendosin. Dhe çdo sundimtar apo president do të duhet të ndjekë ligjin”.

BBC e përshkruan Sharaa se ishte i qetë gjatë gjithë intervistës, i veshur me rroba civile dhe u përpoq të ofronte siguri për të gjithë ata që besojnë se grupi i tij nuk është shkëputur nga e kaluara e tij ekstremiste. Shumë sirianë nuk e besojnë atë.

Veprimet e sundimtarëve të rinj të Sirisë në muajt e ardhshëm do të tregojnë llojin e vendit që ata duan të jetë Siria – dhe mënyrën se si ata duan ta sundojnë atë.