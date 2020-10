Me një sistem të keq të kujdesit shëndetësor, me një ekonomi të dëmtuar dhe një mungesë të rëndë të mjekëve dhe infermierëve që largohen nga lufta brutale e Sirisë, autoritetet po përballen me një betejë të vështirë për të kontrolluar përhapjen e COVID-19.

Mungesa e pajisjeve mjekësore dhe kushtet e këqija, tregojnë se shumë pacientë të dyshuar me COVID-19, nuk shkojnë nëpër spitale për t’u kuruar.

Mjekët po ofrojnë këshilla mjekësore në faqet sociale në internet.

“Njerëzit preferojnë të vdesin sesa të vijnë në spital,” tha Moustafa , një mjek që punon në një spital në Damask.

Ai tha se shpesh kontaktohet nga njerëzit që kërkojnë këshilla mjekësore por nuk mund të blejnë dot asnjë mjet mbrojtës. Një maskë me cilësi të lartë që duhet të ndryshohet çdo ditë kushton rreth 5,000 paund sirian (10 dollarë).

“Kjo është shumë për mua,” tha Moustafa, i cili fiton 96,000 paund sirianë (188 dollarë) në muaj. “A mund ta imagjinosh? Një mjek që nuk ka mundësi të blejë një maskë të mirë? ”

Ekonomia siriane ka qenë në rënie të lirë muajt e fundit. Trazirat financiare janë shtuar nga një rënie e madhe e vlerës së paundit sirian, i cili e ka bërë jetën edhe më të vështirë për miliona sirianë.

Me më shumë se 80 përqind e popullsisë që jeton nën kufirin e varfërisë, rritja e çmimit të mallrave bazë nxiti protesta sporadike gjatë verës në Siri, ndërsa një valë e re e sanksioneve të Shteteve të Bashkuara grumbulloi presion të mëtejshëm mbi ekonominë e gjymtuar.

“Sanksionet ekonomike të cilat janë detyruese dhe të padrejta kanë penguar kapacitetet e shumë shërbimeve thelbësore, në veçanti të shërbimeve të kujdesit shëndetësor,” tha Ministri Sirian i Shëndetësisë Nizar Yazigi në një takim virtual të Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH) në muajin maj.

Në maj kishte një rritje të infeksioneve një muaj pasi bizneset dhe tregjet publike u lejuan të rihapnin aktivitetin e tyre. Autoritetet ngritën një shtetrrethim dy-mujor gjatë natës dhe lejuan lëvizjen midis provincave të kontrolluara nga qeveria. Xhamitë gjithashtu u hapën përsëri në të njëjtin muaj, ndërsa studentët u kthyen në klasa më 13 shtator.

“Ministria e shëndetësisë nuk po merr masa reale për të frenuar përhapjen e koronavirusit, veçanërisht tani,” tha Jamal, një tjetër mjek në një klinikë të Damaskut, duke bërë jehonë thirrjeve të ngjashme shqetësuese pas një rritje të raportuar të numri të rasteve dhe fataliteteve të koronavirusit në gusht.

Ndërsa është jashtëzakonisht e vështirë të përcaktohen të dhëna të sakta mbi shkallën e shpërthimit të koronavirusit. Një grup studiuesish nga Kolegji Imperial në Londër muajin e kaluar paralajmëruan se vetëm rreth 1.25 përqind e vdekjeve nga COVID-19 u raportuan në Damask, me rreth 4,380 viktima e pazbuluar që nga 2 shtatori.

“Duke qenë se Damasku ka të ngjarë të ketë mbikëqyrjen më të fuqishme në Siri, këto zbulime sugjerojnë se rajone të tjera të vendit mund të kishin përjetuar nivele të ngjashme ose më të keqe të vdekshmërisë për shkak të COVID-19”, thanë studiuesit.

Në qytetin e Alepos, familja e varfër e një burri në të 60-at e tij, i cili në gusht u sëmur me koronavirus me hezitim vendosi ta çonte në Spitalin Universitar të Alepos. “Askush nuk u beson spitaleve në Alepo, të gjithë e dinë se nëse një pacient me koronavirus hyn, ai ose ajo nuk do ta bëjë atë, ”tha Khalil , nipi i burrit.

Ndërkohë, profesionistët mjekësorë thanë se ata duhet të kryejnë detyrat e tyre .

“Spitali është si një burg, ju mund të shihni njerëz nga inteligjencë, ata kontrollojnë gjithçka. Ne duhet të fshehim gjithçka, të mos flasim për asgjë në lidhje me COVID-19”, tha mjeku Moustafa

Jamal tha, “Pacientët arrijnë në spital në frymën e tyre të fundit”.

“Këto raste kanë nevojë për pajisje që spitalet nuk i kanë dhe njerëzit i dinë ato,” tha një tjetër mjek duke theksuar se qeveria nuk ka burime për të zbatuar masat parandaluese dhe as nuk mund të trajtojë e as të testojë pacientët”.

Për të ndihmuar adresimin e krizës në zonat e kontrolluara nga qeveria, OBSH ka ngritur pesë mjedise testimi – në kryeqytetin, Damaskun rurale, Alepo, Homs dhe Latakia – duke kryer deri në 1000 teste koronavirusi në ditë.

Por kjo nuk është e mjaftueshme, sipas Akjemal Magtymova, përfaqësuesit të OBSH-së në Siri.

Sipas agjencisë globale të shëndetit, vetëm gjysma e 113 spitaleve publike të vendit ishin plotësisht funksionale deri në fund të qershorit. Ka më pak se tre shtretër në dispozicion për çdo 10,000 njerëz, tre herë më pak se standardet ndërkombëtare.

Sipas një raporti të Kombeve të Bashkuara të botuar në Mars, 70 përqind e mjekëve janë larguar nga vendi që nga fillimi i luftës gjatë vitit 2011./ BW

g.kosovari