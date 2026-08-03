Çmimet e naftës në tregjet ndërkombëtare kanë shënuar rënie të ndjeshme pasi presidenti amerikan Donald Trump urdhëroi pezullimin e sulmeve të reja ushtarake ndaj Iranit, duke deklaruar se ekziston mundësia për një zgjidhje diplomatike të konfliktit.
Nafta amerikane (WTI) ra me rreth 5%, duke zbritur në 80.79 dollarë për fuçi, ndërsa nafta Brent, standardi ndërkombëtar i referencës, u ul në 83.87 dollarë për fuçi. Rënia erdhi pas disa muajsh rritjeje të fortë të çmimeve, të nxitura nga lufta mes SHBA-së dhe Iranit dhe pasiguritë për furnizimin global me naftë.
Konflikti kishte shkaktuar ndërprerje të transportit të naftës në Ngushticën e Hormuzit, një nga korridoret më të rëndësishme të energjisë në botë, duke shtyrë çmimet e naftës mbi 100 dollarë për fuçi në kulmin e krizës. Rritja e kostove u reflektua edhe në çmimet e karburanteve, transportit ajror dhe produkteve të tjera të lidhura me naftën.
Sipas Trump, vendimi për të mos vijuar me sulmet u mor për t’i dhënë hapësirë negociatave me Teheranin, me synimin për të arritur një marrëveshje mbi programin bërthamor iranian dhe për të rikthyer lirinë e lundrimit në Ngushticën e Hormuzit. Megjithatë, analistët paralajmërojnë se tregjet mbeten të ndjeshme ndaj çdo zhvillimi të ri dhe se një përshkallëzim i tensioneve mund të sjellë sërish rritje të menjëhershme të çmimeve.
Edhe pse rënia e fundit është një sinjal pozitiv për tregjet, çmimi i naftës mbetet dukshëm më i lartë krahasuar me periudhën para nisjes së konfliktit, ndërsa ecuria e tij do të varet nga zhvillimet politike dhe ushtarake në Lindjen e Mesme.
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