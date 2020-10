Turqia “nuk do të bëjë hapa pas” nga qëllimet e saj në detin Egje dhe Mesdhe. Kështu është shprehur Rexhep Taip Erdogan për mediat e Katarit në një intervistë, aty ku ndodhet për një vizitë. Ai u pyet rreth doktrinës së ashtuquajtur “Atdheu Blu”.

“Çështja e Egjeut dhe Mesdheut është një gjë prej të cilës Turqia nuk do të bëjë kurrë hapa pas. Ne kemi shprehur me zë të lartë në të gjitha platformat se nuk do të pranojmë asnjë zgjidhje që shpërfill Turqinë dhe që na kufizojnë në brigjet tona. Ne do të vazhdojmë të ruajmë dhe mbrojmë të drejtat dhe interesat tona në çdo kohë pavarësisht rrethanave”, tha Erdogan duke iu referuar Qipros së veriut të pushtuar nga Turqia dhe që njihet vetëm nga Ankaraja.

“Shtetet e shqetësuara nga prania e Turqisë, në veçanti Greqia, kanë adoptuar një qëndrim që shkakton tension pasi kanë marrë veprime të njëanshme. Pas qëndrimit të Francës që njihet për kolonalizimin, që provokoi Greqinë, Administrimin Grek të Qipros së jugut dhe tani Armeninë është fakti që Turqia ka luajtur një rol aktiv në rajon”, tha Erdogan.

Komentet e Erdogan vijnë pasi Athina dhe Ankaraja po përgatiten për bisedime pas përpjekjeve të NATO-s për të krijuar një mekanizëm çtensionues për të parandaluar kriza ushtarake mes dy vendeve.

“Ata që panë vendosmërinë tonë në Mesdheun Lindor e kuptuan që nuk mund ta bënin vendin tonë të hidhte hapa pas me kërcënime boshe dhe shantazhe përfundimisht i kushtuan vëmendje thirrjeve tona për dialog”, tha Erdogan.

