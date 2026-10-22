Sindikatat portugeze dhe spanjolle janë në kontakt me qëllim organizimin e një “greve të përgjithshme iberike”. Kështy njoftoi të enjten sekretari i përgjithshëm i CCOO, Unai Sordo.
Ata po shqyrtojnë mundësinë e thirrjes së një greve të përgjithshme më 11 nëntor. Qëllimi, shpjegoi Sordo, është t’i jepet formë një “greve të përgjithshme iberike”. Megjithatë, ai theksoi se kjo do të varet nga vendimi që do të merret nga organizatat sindikale në Portugali.
Greva e përgjithshme në Spanjë më 11 nëntor ka qenë e paracaktuar prej disa javësh, pasi ishte planifikuar 18 ditë para zgjedhjeve të parakohshme të thirrura nga kryeministri i vendit, Pedro Sanchez, pasi parlamenti hodhi poshtë masat e propozuara nga qeveria kombëtare për të trajtuar krizën e strehimit.
Të dyja vendet kanë parë nisma të ndryshme për të mbrojtur këtë të drejtë dhe për të kundërshtuar koston në rritje të jetesës. Duke u frymëzuar nga protestat që filluan në fund të shtatorit në Puerta del Sol, një nga sheshet më të famshme në kryeqytetin spanjoll, Madrid, mijëra demonstrues kaluan disa netë duke kampuar në qendrat e qyteteve portugeze si Porto dhe Lisbona.
Kërkesat në të dyja rastet janë të njëjta: protestuesit po bëjnë thirrje për strehim të mirë me çmime të përballueshme, me shumë që ankohen se të kesh një punë nuk është më e mjaftueshme për të qenë në gjendje të marrësh me qira një apartament në qendrat kryesore urbane.
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Burimi: Botë
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