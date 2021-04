Sot, përfaqësues të LSI-së kanë shkuar në Surrel, shumë pranë shtëpisë së kryeministrit ku teksa mes borive të makinave dhe thirrjeve “Rama ik”

Një gjë e tillë është komentuar nga vetë kryeministri, i cili tha se nuk di si t’ia shpjegojë djalit të vogël, Zaho.

“Çfarë lidhje ka djali im 6-vjeç që një autokolonë e tillë t’i kalojë tek shtëpia dhe të dëgjojë për të atin klithma. Që kur agresioni mbi shtëpinë është kthyer në praktikë. Kjo është Shqipëria që propozon Lulzim Basha dhe Ilir Meta. Me autokolona që kushtojnë miliona euro. Zaho është mësuar me ato makina dhe i është dukur sikur kanë kaluar Batmanët dhe Spidermanet atje. Pyetjen “Rama ik” e di unë si ia shpjegoj. Lulzim Basha me autokolonë 4.5 mln euro. Aty brenda janë ata që duan të hapin bingot. Janë këta që dalin e vrasin. Janë ata që dalin nëpër takime dhe do i thonë bizneseve hajde na jep atë pjesën tonë se ne kemi 8 vjet që nuk marrim pjesën tonë”, tha Rama.