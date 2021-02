Në nisje të procesit të vaksinimit për stafet mjekësore në Korçë, shefja e Departamentit të Sëmundjeve Infektive në Institutin e Shëndetit Publik tregoi se në dy ditë do të vaksinohen rreth 500 bluza të bardha.

Ajo tha më tej se do të vijohet me moshat e treta. Në lidhje me masat kufizuese, Bino u shpreh se ato mund të ndryshojnë në varësi të situatës.

“Sot nisi vaksinimi për të gjithë Prefekturën e Korcçs. Do të vaksinohen mjekët, infermierët sanitaret, mjekët e familjes në të gjitha bashkitë e juglindjes.

Pastaj do fillojmë me moshat e treta dhe personat që kanë sëmundje bashkëshoqëruese, për të kaluar tek vaksinimi i të gjithë popullatës mbi 18 vjeç. Vaksina që po aplikohet është Pfizer, ka doza të mjaftueshme për të vaksinuar kategoritë që thamë më sipër. Nuk kemi pasur raste të efekteve anësore të personave që kanë vaksinuar. Në dy ditët e para në Korçë do vaksionohen rreth 500 bluza të bardha dhe në vazhdim do të ecet sipas planeve 5 ditore.

Vaksinimi masiv do të fillojë pas vaksinimit të kategorive në risk“, tha Bino.

Në lidhje me masat kufizuese, Bino u shpreh se ato mund të ndryshojnë në varësi të situatës.

“Shtrëngimi i masave do të jetë në varësi të situatës dhe vendoset nga komiteti. E rëndësishme është që filloi procesi i vaksinimit. Por qytetarët duhet të respektojnë masat”,- tha Bino.

g.kosovari