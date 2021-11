Angjelin Sterkaj është dënuar me 16 vite burg për vrasjen e Armando Beqirajt! Vendimi është marrë më 23 tetor nga Gjykata e Islandës për vrasjen e ndodhur në mes të shkurtit, në prangun e shtëpisë së shqiptarit. Gjatë seancës gjyqësore, Prokuroria kërkoi që i dyshuari kryesor për vrasjen të dënohej 16-20 vite burg.

Ndërsa për tre të bashkëpandehurit: Murat Selivrada, Claudia Sofia Coelho Carvalho dhe Shpëtim Qerimi kërkohej dënimi deri në 6 vite, pasi akuzoheshin si bashkëpunëtorë të Sterkajt në vrasje. Pasi dëgjoi pretendimet e palëve, u vendos që shqiptari Sterkaj të dënohej me 16 vite burg, ndërsa të tjerët u shpallën të pafajshëm.

Në seancën gjyqësore, ku ndodhej edhe e veja e Beqirit, u vendos edhe shuma e dëmshpërblimit prej 70 milionë ISK (gati 500 mijë euro), të cilat do të ndahen për gruan Þóranna Helga, dy fëmijët e saj, madje dhe prindërit e Beqirit. Deri më tani është lajmëruar se vetëm Prokuroria ka ndërmend të apelojë vendimin, pikërisht për lirimin e 3 bashkëpunëtorëve.

Armando Beqiri u qëllua nëntë herë me një pistoletë me silenciator, pikërisht në ditën e tij të lindjes. I riu nga Shqipëria, babai i dy fëmijëve, ndërroi jetë në vend, pikërisht në prangun e banesës. Dy ditë para vrasjes, Angjelini kishte shkuar në banesën e viktimës duke i kërkuar që të sillej mirë, ndryshe do t'ja mbushte barkun me plumba.