Analisti Frrok Çupi tha se jeta e njeriut është shumë e shtrenjtë për ta vrarë në shesh, ndërsa i revoltuar por edhe i befasuar u shpreh se nuk e priste që PD të krijonte atë lloj mitingu e grumbullimi në kohë pandemie duke rrezikuar gjithçka nga marrëzia e një lideri që dëshiron të duket e shes mend.

Çupi tha në emisionin ‘Repolitix’ në Report tv se PD me këtë miting sfidoi jetën, ligjin dhe rregullat, ndërsa idenë e autokolonave të makinave iu duk një idiotllik duke e krahasuar me dasmat e fshatit që të ftuarit donin të shinin mend me makinat që blinin në vendet ku jetonin jashtë.