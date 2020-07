Nga Artur Ajazi



Monika Kryemadhi, akoma nuk është e qartë, dhe nuk po ndjehet rehatë në oborrin e SHQUP-it, por kjo nuk e ka ndaluar të mbledhë herë pas here në tryeza të rrumbullakëta gratë, që sipas saj “janë shtylla e shoqërisë”. Edhe dje Monika ka mbledhur gratë e Njësisë nr 7 në Tiranë, dhe u ka folur mbi “situatën politike, ekonomike, koronavirusin, qeverisjen, korrupsionin, zgjedhjet e reja”, dhe ka kërkuar të bashkëbisedojë edhe për problemet ditës. Sipas saj “gratë dhe vajzat janë të parat që vuajnë pasojat e keqqeverisjes dhe ndjejnë peshën e rëndë të papunësisë, diskriminimit, dhunës, pamundësisë për të arsimuar fëmijët dhe për të patur një shëndetësi që i shërben familjes së tyre”.

Zonja Monikë, kishte mbledhur gra të moshave dhe profesioneve të ndryshme, por gjithmonë duke e ditur se asnjëra prej tyre, nuk ka një vaskë për macet. Zonja Monikë, kishte mbledhur dhe mbledh vazhdimisht , gra dhe vajza, të cilave u “qan hallin” se “janë të papuna, se dhunohen, se nuk kanë barazi me burrin, se nuk përkrahen nga shteti” dhe lloj-lloj merakesh të tjera. Zonja Monikë, asnjëra prej atyre që ti takon dhe fton në “mbledhje” forumi apo partie, nuk është aq e pasur sa ti, nuk është aq e përkëdhelur sa ti, nuk ka bredhur nëpër botë sa ti, dhe nuk ka aq të drejta dhe para sa ti. Deri këtu, pabarazia është më shumë se flagrante. Zonja Monikë, asnjëra prej atyre grave që ti mbledh në njësitë e Tiranës apo të rretheve, nuk ka veshjen aq të kushtueshme sa ti, nuk ka çantë aq të shtrenjtë sa ti, nuk ka makinë aq luksoze sa ti, dhe nuk jeton me një taborrë shërbyesesh sa ti. Sërish deri këtu, pabarazia është mëse flagrante. Natyrisht ka edhe shumë gjëra të tjera, që ti i ke, dhe ato të shkreta nuk i kanë, ndaj kur vendos ti ftosh, dhe tu flasësh mbi “situatën politike, pabarazinë pasurore mes tyre dhe qeveritarëve, dhunimin e të drejtave”, dhe për më tepër tu shpalosësh atyre “programin e LSI për fuqizimin ekonomik”, thuaju si je bërë kaq e pasur, ndoshta do të ishte mirë ti tregoje një “version” nga vetja.

Zonja Monikë, fushata elektorale megjithëse është akoma larg, duket se ju dhe partia juaj, nuk po e gjeni akoma rrugicën e ngushtë, që të nxjerr në rrugën e madhe. E kuptoj se ti je e dyzuar, mban shpresë se, “Rama do të bjerë”, ose “Rama do të fitojë”, dhe në të dyja rastet, nuk po arrin të gjesh rrugën e afrimit. Por kësaj here, është mundim i kotë zonja Monikë, pasi Edi Rama do ti fitojë zgjedhjet, do ta marrë edhe mandatin e tretë, dhe jo vetëm pa “ndihmën” tuaj, por edhe pa u afruar në asnjë moment me ju. Këto zgjedhje zonja Monikë, do t’ju tregojnë juve, dhe atyre që mbajnë shpresa tek “koalicionet e fitores”, se sa vleni, edhe pse keni pasuri të madhe. Këto zgjedhje zonja Monikë, do të jenë më shumë se zhgënjyese për ju të LSI-së, edhe për faktin sepse do të jenë pikërisht këto gra dhe vajza, ata djem dhe burra, që ju ftoni në tryezat tuaja, që do të votojnë kundër jush.

Kjo për të faktin, sepse ju kurrë nuk keni ditur të bëni fushatë të sinqertë, nuk keni ditur të fitoni, dhe nuk keni ditur të zgjidhni mikun e duhur në politikë. Për ju zonja Monikë, e rëndësishme ishte, është, dhe mbetet kacavjerrja drejt pushteti. Ju si mparti, nuk keni ngjyrë, flamur, program, ide, ju nuk keni as aleatë, pasi ju keni vetëm etje të madhe për pushtet dhe para.