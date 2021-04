Kreu i grupit parlamentar socialist dhe drejtuesi i qarkut të Elbasanit Taulant Balla ishte i ftuar në emisonin ‘Java’ në RTSH ku ka folur për zhvillimet politike pasi kanë mbetur edhe 3 javë nga zgjedhjet e 25 prillit.

Balla foli edhe për procesin e vaksinimit ku theksoi se e gjitha është një merit e kryeminsitrit Edi Rama pasi ishte ai që loboi fuqishëm për vaksinën duke nisur në vend edhe vaksinimi masiv.

“Kohë të vështria duhen lider që ti përgjigjen dhe ti bëjnë ballë vështirësive dhe ne jemi në kulmin e një pune intesive për të dalë me ballin lartë nga beteja me pandeminë. Jemi një vend qe po ecim me vaksinimin masiv si të paktët vende në Rajon dhe jo vetëm. Sot është raportur një e dhënë shumë domethënëse ku për 100 banorë Shqipëria është njësoj me Gjermaninë.

Jemi sot në këtë situat të vaksinimit masivë për shkak të një angazhimi personal të kryeministrit Edi Rama, s’do kishim arritur këtë sa si vaksinash kur opozita ankohej pse rama ka shkuar për shoping në SHBA, ishte për shoping vaksinash. Nese sdo ishte bere ajo perpjekje që Edi Rama bëri ne nuk do ishim sot ne kushte që mund të deklarojmë me zë të lartë se fundii majit dhe fillimi i qershorit e gjen shqipërinë tërësisht të hapur. Një vend që mund të presi turistët dhe vëllezërit dhe motrat nga kosova për të shfrytëzuar turizmin e Shqipërisë.

Kemi filluart të nisim vaksinimin masiv para vendeve të Rajonit me përjashtim të Serbisë që luan me 17 porta. Edhe vaksinat Sputnik që erdhën në Shqipëri ishte lobim personal i kryeministrit Ramaedhe vaksinat Sinovac ishin lobim personal i Ramës”, tha Balla.