Pedagogia Nadia Elbasani ka ngritur shqetësimin për rritjen e sulmeve kibernetike, duke thënë se sot jemi në një periudhë me më shumë sulme se kurrë më parë.
Sipas saj, zhvillimi i inteligjencës artificiale ka bërë që sulmet të mos kërkojnë më njohuritë e avancuara të një hakeri të sofistikuar, pasi objektivat mund të arrihen shumë më shpejt.
Elbasani theksoi se dy javët e fundit kanë qenë intensive dhe se është e nevojshme të rishikohen masat dhe sistemet ekzistuese.
“Sot jemi në pikën më të ulët të sigurisë kibernetike, sepse jemi në pikën më të lartë të zhvillimit të inteligjencës artificiale. Sot, ndryshe nga vitet më parë, nuk duhet të jesh një haker i sofistikuar, por objektivi arrihet shumë shpejt.
Jemi në pikën kur kemi më shumë sulme kibernetike se kurrë më parë. Dy javët e fundit ishin intensive. Ato që kemi ndërtuar duhet t’i rishikojmë për të parë çfarë mund të përmirësojmë. Sot mjafton të kesh një dëshirë keqdashëse dhe koha është më e vogël”, tha ajo.
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