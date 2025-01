Gjatë këtyre ditëve, shumica juaj kanë ngrënë më shumë sesa zakonisht dhe sot ndiheni të fryrë.

Recetat tradicionale me yndyrë të lartë dhe ëmbëlsirat me shumë kalori kanë ngadalësuar metabolizmin, megjithatë ju mund të detoksifikoheni dhe t’i humbisni gramët e marrë, shpresojmë nuk janë kilogramë, me disa lëngje frutash dhe perimesh me efekt të lartë dobësues dhe detoksifikues.

Disa lëngje frutash me disa kombinime që kanë efekt dobësues:

Portokall, karotë, lakër e bardhë, xhinxher

Karotë, portokall, mollë, panxhar, limon

Qitro, dardhë, xhinxher

Ananas, panxhar, portokall, karotë, portokall, lakër e kuqe, limon

Mollë, karotë, selino, kastravec, xhinxher

Nëse dëshironi efekt më të shpejtë, zëvendësoni vaktin e drekës me një nga këto lëngje që do ju japin dozën e duhur të vitaminave dhe do ndihmojnë në shkrirjen e depozitave dhjamore.