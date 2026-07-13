Drejtoria Vendore për Kufirin dhe Migracionin Vlorë (DVKM), nën drejtimin e Drejtues Edvin Ndreu, ka prezantuar rezultatet e veprimtarisë operacionale për muajin qershor 2026. Raporti zyrtar pasqyron masat e ndërmarra për menaxhimin e sezonit turistik veror, sigurinë bregdetare, kontrollin e kufirit dhe administrimin e flukseve migratore në koordinim me Prefekturën, bashkitë e qarkut dhe autoritetet homologe.
Sipas drejtuesit të policisë, për garantimin e rendit dhe sigurisë po zbatohet një strategji e kombinuar monitorimi.
“Po kryhet monitorim i vazhdueshëm nga toka dhe ajri nëpërmjet dronëve. Çdo shkelje që cenon sigurinë e pushuesve trajtohet me tolerancë zero dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi”, nënvizohet në raportin e Drejtues Edvin Ndreut.
Siguria detare, mbi 1500 mjete të kontrolluara dhe miliona lekë gjoba
Përgjatë muajit qershor është regjistruar një fluks i lartë i mjeteve turistike lundruese në të gjithë vijën bregdetare, me prani më intensive në Triport, Sarandë dhe Dhërmi. Angazhimi i Njësisë Policore Detare dhe Policisë Kufitare është përqendruar në kontrollin e dokumentacionit dhe respektimin e zonave të ndaluara për lundrim.
Gjithsej 1 555 mjete lundruese u janë nënshtruar verifikimeve, janë bllokuar administrativisht 66 mjete lundruese, si dhe janë vendosur 68 gjoba me vlerë totale 2 700 000 lekë.
Shkeljet e konstatuara lidhen kryesisht me cenimin e perimetrit të sigurisë në det, mungesë dokumentacioni ose të regjistrimit të pronësisë brenda afatit, tejkalim të kapacitetit të personave në bord, qëndrim përtej afatit 18-mujor në ujërat e brendshme dhe lundrim pa certifikatën e operatorit turistik.
Paralelisht, strukturat detare kanë patrulluar rreth 21 gjire natyrore dhe zona të izoluara nga Gjiri i Vlorës deri në Porto Palermo. Gjatë kësaj periudhe janë regjistruar 8 raste të dhënies së ndihmës në det, duke asistuar 6 mjete lundruese dhe gjithsej 31 shtetas, kryesisht të huaj.
Autoritetet e DVKM Vlorë u kanë bërë thirrje përdoruesve të mjeteve lundruese që të shmangin lundrimin pranë perimetrit të sigurisë ose të lundrojnë sa më larg bregut në zonat ku ky perimetër mungon, me qëllim mbrojtjen e jetës së pushuesve.
Krimet ndërkufitare dhe kontrolli i territorit
Në fushën e parandalimit të paligjshmërisë, policia ka referuar në Prokurori materialet për 12 vepra penale në segmentin e migracionit të paligjshëm, ndihmës për kalim të kufirit, krimit ekonomik e financiar dhe trafiqeve. Gjatë këtyre operacioneve janë sekuestruar dy automjete të vjedhura jashtë vendit (njëri në Itali dhe tjetri në Sllovaki).
Për sa i përket luftës kundër kultivimit dhe trafikimit të lëndëve narkotike, shërbimet kanë kryer 145 kontrolle dhe rikontrolle në ambiente të hapura dhe të mbyllura brenda brezit kufitar.
Rritje e aplikimeve për leje qëndrimi dhe trajtimi i migrantëve
Sektori i Migracionit ka shënuar një rritje të fluksit të punës për administrimin e dokumentacionit të shtetasve të huaj. Gjatë qershorit 2026 u regjistruan 1 344 aplikime online për leje qëndrimi në sistemin e-Albania, duke shënuar një rritje prej 521 aplikimesh krahasuar me majin.
“Janë miratuar 1 344 leje qëndrimi, duke shënuar një rritje prej 61% krahasuar me muajin qershor 2025. Gjithashtu, 983 shtetas të huaj janë pajisur me leje biometrike”, citohet në dokument.
Për sa i përket migracionit të parregullt, strukturat kanë trajtuar 31 shtetas të huaj (60% më shumë se në qershorin e vitit të kaluar), të cilët pas ndjekjes së procedurave ligjore janë pajisur me urdhra largimi vullnetar.
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