Siguria detare/ 20 mjete lundruese të bllokuara nga policia në 1 javë, shpëtohen 38 pushues

Në një javë, Policia Kufitare dhe Njësia Policore Detare ka bllokuar 20 mjete lundruese për shkelje të ndryshme.
Sipas bilancit të Policisë së Shtetit, nga Komani e deri në Ksamil janë monitoruar dhe kontrolluar 321 mjete lundruese.
Nga këto janë bllokuar 20, prej të cilave 8 që kishin shkelur perimetrin e sigurisë duke rrezikuar pushuesit.
Nga ana tjetër, forcat e policisë kanë shpëtuar edhe 38 pushues, vendas e të huaj, të cilët kishin kërkuar ndihmë në mes të detit. Po kështu u shpëtuan edhe 17 mjete lundruse.
Njoftimi i Policisë së Shtetit:
Vijon monitorimi nga Njësia Policore Detare dhe Policia Kufitare, i hapësirës detare, liqenore dhe lumore, me qëllim rritjen e parametrave të sigurisë.
Nga Komani në Ksamil, si rezultat i monitorimeve dhe kontrolleve të kryera gjatë javës, janë kontrolluar 321 mjete lundruese, nga të cilat 20 janë bllokuar për shkelje të ndryshme.
Konkretisht, 11 jet ski, 5 skafe, 3 gomone dhe 1 varkë metalike me motor uji të instaluar.
8 prej mjeteve lundruese janë konstatuar duke lundruar brenda perimetrit të sigurisë, duke rrezikuar jetën e pushuesve. Drejtuesit e tyre janë ndëshkuar me masë administrative prej 100.000 lekësh secili.
Gjithashtu, janë shpëtuar në det 38 shtetas (shqiptarë dhe të huaj) dhe 17 mjete lundruese, falë ndërhyrjes së menjëhershme të Policisë Kufitare dhe Njësisë Policore Detare nga Ksamili në Koman.
Policia Kufitare apelon për respektimin me rigorozitet të rregullave të përdorimit të mjeteve lundruese: mos shkelni perimetrin e sigurisë; lundroni vetëm në zonat e lejuara; pajisuni me mjetet e nevojshme të shpëtimit; dhe mos ndërmerrni iniciativa lundrimi me mjete të vogla kur kushtet e motit nuk janë të favorshme.
Policia e Shtetit fton qytetarët dhe pushuesit të denoncojnë çdo shkelje të rregullave të lundrimit apo të perimetrit të sigurisë, në numrin pa pagesë 112, duke i garantuar reagim të menjëhershëm dhe masa konkrete ndaj çdo shkelësi.
