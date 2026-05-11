Në Durrës, 75-vjeçarja Luljeta Cani prej më shumë se pesë vitesh jeton jashtë banesës së saj, pasi shtëpia u dëmtua rëndë nga shembja me tritol e një pallati pranë saj, pas tërmetit të vitit 2019.
Sipas Luljetës dhe banorëve të zonës, shpërthimi shkaktoi çarje të mureve dhe dëmtime të mëdha në çati, ndërsa shpenzimet për riparimet i kanë përballuar vetë, pa marrë asnjë ndihmë financiare.
Edhe pse pallati është rindërtuar, banesa e zonjës Cani vijon të mbetet në gjendje të rëndë.
Bashkia e Durrësit ka deklaruar se do t’i japë një fond financiar, por pa përcaktuar as afatet dhe as shumën.
Në vitin 2020, kryeministri Edi Rama i kishte premtuar zonjës se shteti do të paguante qiranë dhe do t’i rikonstruktonte shtëpinë.
