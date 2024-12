Mungesat e herëpashershme të barnave nëpër spitale, por edhe në tregun e hapur kanë shkak, jo vetëm me buxhetin e pakët të shëndetësisë për to, por dhe rregullat e prokurimit. “Ka dy faktorë qe lidhen me varfërinë e vendit dhe kufizimin e një tregu të vogël sikurse jemi ne. Por, edhe fondet në buxhet nuk janë rritur kurrë e mbeten te pakta. Nga ana tjetër, barnat prokurohen si materiale ndërtimi që nuk janë”, -u shpreh Dorian Sadiku, President i Unionit te biznesit farmaceutik.

Duke folur para përfaqësues të farmaceutikës, ekspertëve të fushës, dhe vendimmarrësve, Sadiku ofroi një zgjidhje që pacienti shqiptar të trajtohet si një pacient i Bashkimit Europain.

“Të zgjidhen afatet e listës se barnave të rimbursueshme, të përfarohet legjislacioni me BE”, tha Sadiku. Ministrja e Shëndetësisë, Albana Koçiu, i mbështeti përfaqësuesit e farmaceutike në shqetësimet e tyre.

“Sëmundja nuk duhet politizuar, ne jemi bashke, partnerë për të zgjidhur çdo ngërç që krijohet edhe kur kemi mungesa ne spitale”, tha Koçiu. Këto problematika u diskutuan në Konferencën Pharma Horizon 2025 me temë rikonceptimi i kujdesit shëndetësor, vizion për një Shqipëri më të shëndetshme, ku u bënë bashkë të gjithë aktorët e industrisë farmaceutike dhe sistemit shëndetësor.