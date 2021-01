Votuesit me ngjyrë u paraqitën në numra rekord për zgjedhjet e Georgias të Martën, duke u dhënë kandidatëve Demokrat Rev Raphael Warnock dhe Jon Ossoff fitoret vendimtare kundër respektivisht republikanëve Kelly Loeffler dhe David Perdue.

Sipas Associated Press, më shumë se 4.4 milion vota u mblodhën ditën e zgjedhjes, rreth 88% e numrit që votuan në garën e nëntorit, ku pjesëmarrja ishte 68%.

Vetëm disa javë pasi fituan kështjellën konservatore në zgjedhjet e përgjithshme, strategët lokalë dhe organizatorët e komunitetit në të gjithë shtetin janë duke u kredituar se kanë galvanizuar një bllok votimi që rezulton kritik në fitoren e Demokratëve.

“Pjesëmarrja e votuesve me ngjyrë ishte fenomenale dhe baza e Trump thjesht nuk mund të fitonte“, shkroi në Twitter analisti politik Dave Wasserman.

Votuesit me ngjyrë në shtet ishin forca vendimtare në të dy fitoret demokratike, veçanërisht në komunitetet urbane dhe rurale me popullsi të madhe me ngjyrë. Në mënyrë tipike, këto grupe kanë më pak të ngjarë të votojnë në garat shtetërore dhe lokale sesa homologët e tyre të bardhë.

Balotazhet morën vëmendjen kombëtare pasi votuesit me ngjyrë – së bashku me të rinjtë e Georgias – kthyen me sukses shtetin nga republikan në të lëkundur në nëntor, me Demokratin Joe Biden që fitoi ngushtë ndaj presidentit në detyrë me më shumë se 11,000 vota.

Sipas rezultateve të votimit, pjesëmarrja në garat e Senatit ishte e lartë në përgjithësi, duke arritur më shumë se 80% të pjesëmarrjes në zgjedhjet e përgjithshme të nëntorit. Kjo normë ishte pak më e lartë në rrethet kryesisht me ngjyrë.

Afërsisht 93% e votuesve me ngjyrë mbështetën Ossoff dhe Warnock. Ossoff fitoi 92% të votuesve me ngjyrë në garën e së martës krahasuar me 87% në nëntor. Sipas të dhënave të NBC, Warnock fitoi 92% të votuesve me ngjyrë kundër Loeffler.

Gillespie vuri në dukje se ndërsa Georgia vazhdon të tërheqë popullsi të reja, më liberale, banorët do të shohin shumë cikle konkurruese në zgjedhjet që vijnë.

Sipas Pew Research Center, blloku i votimit të njerëzve me ngjyrë është rritur në një të tretën e elektoratit të shtetit në dy dekadat e fundit. Analistë të tjerë gjithashtu vlerësojnë të rinjtë, që me mendësinë e tyre liberale, i kanë bërë shtetet jugore si Karolina e Veriut dhe Teksasi dhe Florida më konkurruese në garat elektorale.