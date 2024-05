“Unë kam pasur marrëdhënie me një shtetas kosovar që ishte pedagog në universitet dhe që kishte ardhur në mënyrë ilegale nga Kosova në Shqipëri por që më pati ekspozuar faktin që bashkëpunonte me zbulimin jugosllav dhe unë këtë e kisha raportuar tek Sigurimi i Shtetit është ky person që më dha skenarin se si do të zhvilloheshin ngjarjet me 2 prillin në shkodër. Do vinte një grup diversionist nga Jugosllavia, do strehoheshin te një shtëpi private në Shkodër dhe do krijonin terror në Shkodër për të krijuar konflikte dhe përplasje politike”, tha ai.