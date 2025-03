Skema e rimbursimit të TVSH-së thuajse në çdo paketë fiskale është debatuar në komisionet parlamentare.

Erion Braçe tregon zanafillën e këtij dëmi që i është bërë fermerëve, kur u bë 0% TVSH-ja në bujqësi, teksa shigjeton ministrin e kohës së Financave që ka qenë Arben Ahmetaj.

“Ky shqetësim është krijuar nga Ministri e Financave dhe është krijuar në mënyrën më banale të mundshme. Kjo TVSH-ja u shkatërrua me ligj se ministri i asaj kohe (Arben Ahmetaj) kishte siklet të madh nga Erion Braçe, mendoi se ky do të bëhet ministër bujqësie dhe po ja shkatërroj sektorin para se të bëhet ministër bujqësie. Për kaq është prishur sistemi i TVSH-së. U ulëm me zotërinë (Ahmetaj) dhe kemi negociuar për ditë të tëra me radhë dhe ai zotëria aty (Dhimitër Kote zv/ministër bujqësie) e di mirë dhe kemi mbetur vetëm për 500 mijë euro, dhe për kaq para u shkatërrua skema e rimbursimit për bujqësinë”, u shpreh Braçe.

Problematikat me skemën e TVSH në këtë sektor kanë nisur në vjeshtën e vitit 2018, ku me propozim të Ministrit Arben Ahmetaj, rimbursimi i fermerëve u ul nga 20% në 6%. Pra kur grumbulluesi blinte produktin tek fermeri TVSH-në e kishte 6%, ndërsa e shiste me 20% TVSH.

Kurse në import ishte e barazuar si për blerje dhe për shitje në 20%. Në vjeshtën e vitit 2021, kur u soll në kuvend paketa fiskale e vitit 2022, u propozua që TVSH-ja në bujqësi të bëhej 0%, skemë që vijon deri më sot.