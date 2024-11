Donald Trump ndoqi rezultatet e zgjedhjeve nga një festë që kishte organizuar në kompleksin e tij në Mar-a-Lago, ndërsa Elon Musk ishte ulur shumë larg, duke u kënaqur me fitoren e afërt që ai kishte ndihmuar të siguronte. Në më pak se 5 muaj, CEO i Tesla dhe SpaceX kishte kaluar nga mos miratimi i një kandidati në një pjesë të rrethit të brendshëm të presidentit të zgjedhur.

“E ardhmja do të jetë e tillë zjarr,” postoi Musk në platformën e tij të mediave sociale, X, pak pas mesnate, së bashku me një foto të tij duke u përkulur për të folur me Trump në darkën në Mar-a-Lago.

Vendi i Musk në tryezën e kreut ishte rezultat i përpjekjeve politike disa mujore nga njeriu më i pasur në botë dhe një injeksion prej të paktën 130 milionë dollarësh nga paratë e tij. Musk bëri fushatë për Trump si në internet ashtu edhe jashtë linje, financoi reklamat dhe operacionet mbi votat. Madje ai u largua përkohësisht nga shtëpia e tij në Teksas në shtetin swing të Pensilvanisë, ku u shfaq në ngjarjet e bashkisë dhe organizoi një lotari me një dhuratë prej 1 milion dollarësh çdo ditë për votuesit.

Musk nuk ishte i vetmi miliarder që mbështet Trump. Por ndryshe nga disa nga bashkëmoshatarët e tij, të cilët preferuan të vepronin në hije, të mbrojtur nga Super Pacs dhe takimet me dyer të mbyllura, ai u bë zëvendësuesi më i dukshëm i Trump. Si shpeshherë me përpjekjet e tij, Musk ishte i gjithanshëm. Dhe tani, duke qenë një nga mbështetësit më të zëshëm të Trump ka fituar ndikimin e drejtpërdrejtë dhe aksesin në zyrën më të lartë të vendit, duke e bërë atë jo vetëm njeriun më të pasur në botë, por gjithashtu një nga më të fuqishmit e saj politikisht.

Roli i saktë i Musk në administratën e ardhshme është ende i paqartë. Trump ka thënë më parë se CEO do të drejtonte një auditim të plotë të qeverisë federale dhe do të bënte reforma drastike si “sekretar i uljes së kostove”. Çdo pozicion i tillë do të krijonte konflikte të mëdha interesi, pasi kompanitë e Musk mbajnë miliarda kontrata me qeverinë dhe po përballen gjithashtu me hetime nga agjencitë federale. Nën Trump, i cili ka kundërshtuar prej kohësh rregullatorët dhe ka injoruar konfliktet etike, kjo mund të mos ketë rëndësi. Pasuria e Musk u rrit me 26 miliardë dollarë vetëm dy ditë pas zgjedhjeve.

Përtej çdo roli të mundshëm formal të qeverisë, Musk është një aleat i ngushtë i presidentit të zgjedhur – i cili miratoi disa nga sugjerimet politike të Musk gjatë fushatës dhe e vlerësoi atë si një “super gjeni” gjatë fjalimit të tij të fitores. Ai thuhet se iu bashkua thirrjes së Trump me presidentin ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, të mërkurën, duke sinjalizuar ndikim të gjerë.

Po atë ditë, mbesa e Trump postoi një foto familjare të “të gjithë skuadrës” të bërë gjatë festës së mbrëmjes së kaluar. Në mes të tre brezave të familjarëve të buzëqeshur, përballë Eric Trump dhe Jared Kushner, ishte Musk.

Musk shfaqet si mbështetësi më i shquar i Trump

Ngjitja e Musk në një lojtar kyç në fushatën e Trump ndodhi me shpejtësi. Në mars, CEO ishte i bindur se nuk do të mbështeste një kandidat për president. Deri në maj, ai tha se ishte ende duke peshuar opsionet e tij. Më pas, në korrik, në të njëjtën ditë kur Trump u plagos në një atentat të dështuar, ai i tha botës se kishte ndryshuar mendje. Ai u fut menjëherë dhe u bëri thirrje të tjerëve në industrinë e teknologjisë që të mbështesin partinë Republikane.

“Unë e mbështes plotësisht Presidentin Trump dhe shpresoj për shërimin e tij të shpejtë”, postoi Musk krahas pamjeve të Trump duke ngritur grushtin në ajër pas të shtënave.

Qëndrimi i Musk për mbështetjen ndaj Trump ishte në përputhje me përqafimin e tij gjithnjë e më publik të liderëve të krahut të djathtë dhe promovimin e pikëpamjeve të tyre të ekstremit të djathtë për çështje si emigracioni. Në vitet e fundit, miliarderi ishte i bindur për teorinë e konspiracionit të krahut të djathtë se demokratët po planifikonin të sillnin miliona emigrantë pa dokumente për të anuar zgjedhjet në favor të tyre, me New York Times që raportonte se ai i tha një grupi miliarderësh konservatorë në pranverën e këtë vit që nëse Biden fitonte, do të ishte fundi i demokracisë amerikane. Që atëherë ai e ka përsëritur publikisht pretendimin, duke paralajmëruar “zgjedhjet e fundit” nëse Trump humbiste.

Ajo që do të bëhej shpejt e qartë pas miratimit të Musk ishte se ai po planifikonte të bënte shumë më tepër sesa thjesht të jepte fjalë mbështetjeje. Në prapaskenë, Musk kishte filluar tashmë të ofronte kontributin e tij në fushatë me një telefonatë me Trump duke e këshilluar atë të zgjidhte JD Vance si kandidatin e tij. Kur zgjedhja e preferuar e Musk u konfirmua – dhe nominimi tërhoqi kritika për qëndrimin e zjarrtë të Vance kundër abortit dhe lidhjet me nacionalistët ekstremë të krishterë – Musk postoi menjëherë se “fitorja po kumbon”.

Musk së shpejti do të shkonte edhe më tej, duke u bërë një nga mbështetësit më të mëdhenj financiarë të Trump.

Në rrugën e fushatës

Pas shpalljes së miratimit të tij në korrik, Musk filloi menjëherë të kontribuojë me miliona dollarë në Pro-Trump America Pac – i cili u krijua një muaj më parë dhe funksionoi si organizatë politike personale e Musk për fushatën e Trump. Musk dhuroi 15 milionë dollarë në korrik dhe rriti në mënyrë eksponenciale fondet e tij çdo muaj, duke kontribuar përfundimisht më shumë se 118 milionë dollarë në ditën e zgjedhjeve.

Musk mori rolin e një kandidati dytësor, duke shoqëruar Trumpin në fjalime, duke dhënë ide politike dhe duke trajtuar strategjinë e fushatës.

America Pac mori përsipër lojën tokësore të fushatës së Trump në shtetet kryesore të lëvizjes, duke punësuar qindra njerëz në të gjithë vendin për të mbledhur votuesit. Organizata trokiti në rreth 11 milionë dyer, sipas New York Times, ndërsa shpenzoi gjithashtu miliona në reklama dixhitale dhe postime që synonin votuesit.

Operacionet u përballën me akuza të shumta për keqtrajtim të punonjësve dhe shkelje të ligjit të punës.

Përveç kontributeve të tij financiare, Musk bëri edhe paraqitje personalisht për të mbështetur Trump. Ai u shfaq në skenë me një kapele të zezë Maga në një miting në Butler, Pensilvani, i kapur duke kërcyer nga gëzimi në atë që është bërë një nga imazhet e qëndrueshme të fushatës. Ai hapi për Trump mitingun e Madison Square Garden, i cili u kritikua për retorikën e tij raciste dhe ekstremiste.

Ndërsa fushata po i afrohej fundit, America Pac e Musk gjithashtu filloi të jepte drejtpërdrejt para për votuesit e mundshëm, duke i dhuruar 1 milion dollarë në ditë një votuesi të zgjedhur që nënshkroi një peticion të lidhur me Pac. Në një dhuratë në Pittsburgh, ai u shfaq në skenë përpara një flamuri gjigant amerikan për t’i dorëzuar një çek të madh një gruaje dhe për t’i thënë turmës se i donte.

Ndërkohë që disa nga operacionet tokësore dhe fushatat elektorale të Musk u përballën me sfida ligjore, në platformën e tij, ai kishte “carte blanche” për të promovuar Trump si të donte.

Në gusht, Musk priti një intervistë audio dy-orëshe me Trump në X, në të cilën burrat diskutuan politikat kundër imigracionit dhe Musk e quajti Trumpin “rruga drejt prosperitetit”. Ndërsa intervista paraqiti pak gjëra që nuk ishin thënë më parë, ishte një shenjë se sa shumë kishte ndryshuar që kur Trump u pezullua përgjithmonë nga Twitter në vitin 2021. Jo vetëm që Trump u kthye, po ai vlerësohej si e ardhmja e vendit nga kreu i platformës.

Promovimi i Trump, si dhe sulmet e tij ndaj demokratëve, mediave dhe Kamala Harris, u bënë një pjesë dominuese e përvojës së përdoruesit të platformës. Ai postoi mbi 145 herë në Twitter gjatë 24-orëve në ditën pas intervistës së tij me Trump, sipas një analize të Guardian.

Ndikimi i Musk në fushatën e Trump u shtri përtej politikës edhe në paraqitjen vizuale të kandidatit. Lëshimi prej tij në gusht të një gjeneruesi imazhi të AI të quajtur Grok, ndikoi shumë në pamjet vizuale të fushatës. Si ChatGPT, Grok mund të përdoret për të krijuar imazhe të figurave publike dhe liderëve politikë. Pothuajse menjëherë, platformat e mediave sociale u mbushën me imazhe të AI të Trump, Harris dhe personazheve të tjerë të famshëm – shpesh duke shfaqur imazhe mizogjene si Harris shtatzënë me foshnjën e Trump. Trump ripostoi imazhe të inteligjencës artificiale nga ndikuesit e djathtë që tregonin në mënyrë të rreme Taylor Swift duke mbështetur fushatën e tij, ndërsa Musk postoi një imazh që përshkruante Harrisin si një komuniste.

Së bashku me postimet e tij, Amerika Pac i Musk gjithashtu krijoi një komunitet në X kushtuar “integritetit zgjedhor”. Komuniteti i lejoi përdoruesit të shpërndanin çdo provë që gjenin për mashtrimin e votuesve, por pa asnjë moderim. Ai u bë në mënyrë efektive dhe menjëherë një zyrë për pretendimet e rreme ose të paverifikuara, duke përfshirë një video të rreme të haitianëve që votonin ilegalisht për Harris.

Ndërsa Musk e ka përshkruar shpesh veten si një “absolutist i fjalës së lirë”, ai gjithashtu mbikëqyri shtypjen e informacionit që do të kishte dëmtuar potencialisht fushatën e Trump. Kur një reporter i pavarur publikoi një dosje të hulumtimit mbi Vance që u mor përmes një sulmi kibernetik të supozuar iranian ndaj fushatës së Trump, Musk bllokoi të gjitha lidhjet me artikullin në “X” dhe e pezulloi reporterin nga ajo platformë.

Musk në Shtëpinë e Bardhë

Basti i Musk me Trump e ka bërë tashmë mbi 26 miliardë dollarë më të pasur, pasi çmimi i aksioneve të Tesla-s u rrit pas fitores së zgjedhjeve republikane. Fotografia e profilit të Musk në X tani e shfaq atë me një kapele të zezë Maga, me një biografi të re që deklaron “populli votoi për reformën e madhe të qeverisë”.

Kompanitë e Musk si SpaceX dhe Starlink, të cilat tashmë janë kontraktorë qeveritarë të ndërthurur thellë me agjenci të ndryshme, mund të gjejnë gjithashtu ndikim edhe më të thellë. Sipas New York Times, Musk ka kërkuar që Trump të punësojë punonjës nga SpaceX për të shërbyer në rolet kryesore të qeverisë, duke përfshirë edhe Departamentin e Mbrojtjes.

Trump që tani duket i pranueshëm ndaj interesave dhe kërkesave të Musk. Gjatë fjalimit të tij të fitores, ai lavdëroi vazhdimisht Musk, duke thënë se e donte atë dhe duke promovuar aftësinë e tij për të bërë atë që agjencitë qeveritare nuk mundën.

“Një yll ka lindur. Elon, ai është një djalë i mrekullueshëm”, tha Trump të mërkurën.

Ndërsa u bë e qartë vonë në natën e zgjedhjeve se Trump do të fitonte një fitore vendimtare, Musk ndau një meme të tij duke mbajtur një lavaman të madh prej porcelani ndërsa qëndronte në Zyrën Ovale.