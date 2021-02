Kristi Çinari, i pastrehu që ushtronte aktivitetin e vjedhjes në Tiranë e jo vetëm është vënë në pranga nga policia e Tiranës. Pas disa vjedhjesh dhe tentativash i riu u kap duke kryer atë të fundit në një nga zyrat e UKT-së që ndodhet në rrugën ‘Sitko Çico’ në Tiranë. Kjo do ishte dhe tentativa e fundit për të pasi policia mundi ta kapte në flagrancë.

Duke qënë në kërkim nga policia e Tiranës për vjedhjen në institucionin financiar ‘Kredo’ dhe të farmacive të ndryshme, i riu vendosi të largohej drejt Kosovës. Në këtë çast shprehja ‘Ujku qimen e ndërron por zakonin nuk e harron’ gjen kuptim, pasi ai ndërroi identitet për të kryer vjedhje të tjera e për të humbur gjurmë. Duke përdorur një kartë identiteti fallco, e cila mbante emrin e një futbollisti kosovar, Besim Krasniqi, 22-vjeçari mundi të kalonte kufirin dhe të qëndronte për disa ditë në vendin fqinj.

Mirëpo kaq zgjati dhe ‘aventura’ në Kosovë pasi ditën e djeshme ai u kthye në Tiranë aty ku kap nga policia.

Kujtojmë se Çinari është AUTOR i:

1-I vjedhjes me pistoletë çakmak të një sasie vlere monetare në filialin e një institucioni për dhenie kredie, ngjarje e ndodhur më datë 23.01.2021, rreth orës 13:40, në rrugën “Bardhyl”;

2-I vjedhjes me pistoletë çakmak të një sasie vlere monetare në një farmaci, ngjarje e ndodhur me datë 21.01.2021, në bulevardin Zhan D’ark.

3- I tentativës për vjedhje të zyrave të UKT-së, ngjarje e ndodhur më datë 08.02.2021, në rrugën “Sitko Çiço”;

Pas arrestimit policia kontrolloi në banesën e tij aty ku iu gjetën dhe iu sekuestruan një pistoletë çakmak, e cila është përdorur për kryerjen e vjedhjeve(fiksuar nga kamerat e sigurisë), dokumente të ndryshme dhe një kartë identiteti e shtetit kosovar, e cila dyshohet të jetë e falsifikuar.

Çinari në fakt është një person që nuk rezulton banor në Tiranë, ai nuk ka strehë dhe aktiviteti i tij prej vitesh ka qenë të merret me grabitjet e farmacive dhe të pikave të vogla financiare. Tashmë ai do të akuzohet për veprat penale “Vjedhja me armë”, “Vjedhja” e mbetur në tentativë dhe “Falsifikimi i dokumenteve”.

