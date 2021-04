Kryeministri Edi Rama ka paralajmëruar një libër pasi të largohet nga politika për të treguar prapaskenat e integrimit të Shqipërisë në BE.

I ftuar në emisionin “Open”, Rama tha se të gjithë do të habiteshin pasi të zbulonin çfarë ndodhte në prapaskena.

“Se edhe Luli tha që unë di si futet Shqipëria në BE se e kam futur në NATO. BE është histori tjetër. Nëse një ditë unë do të shkruaj një libër, se nuk i them dot sot, ti do habitesh. Gjëra të thëna në sy nga ata që e bëjnë politikën e BE. Edhe kushtet që shtohen dhe hiqen. Sa respektohet kjo qeveri, jashtë kufinjëve të këtij vendi, nuk është respektuar asnjë qeveri tjetër,”– tha Rama.

g.kosovari