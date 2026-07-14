Kryeministri Edi Rama ka shpërndarë një video nga Brukseli ku ndodhet së bashku me kabinetin e tij qeverisës.
Në videomesazh, Rama ironizoi opozitën, teksa u shpreh se deri në vitin 2027 do të mbyllen të gjithë kapitujt për anëtarësimin në BE.
“Po si thanë: ‘Iku kjo punë. Nuk ka më negociata’? Por në fakt, jo vetëm ka negociata, por u mbyllën tre kapitujt e parë. Pra filloi numërimi mbrapsht, mbyllja e kapitujve. Dhe ne, duan s’duan ata që s’duan, do t’i mbyllim të gjithë kapitujt deri në vitin 2027”, tha Rama.
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