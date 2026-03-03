Për të menduar qartë për luftërat në Lindjen e Mesme, duhet të mbash disa mendime në kokë në të njëjtën kohë. Është një rajon i ndërlikuar, kaleidoskopik, ku feja, nafta, politika fisnore dhe politika e fuqive të mëdha ndërthuren në çdo histori madhore. Nëse po kërkoni një narrativë bardh e zi lodheni kot. Pra, ja katër mendimet e mia për Iranin, të paktën sa për tani.
Së pari, shpresoj që kjo përpjekje për të rrëzuar regjimin klerikal në Teheran të ketë sukses. Është një regjim që vret popullin e vet, destabilizon fqinjët dhe ka shkatërruar një qytetërim të madh. Nuk ka asnjë ngjarje të vetme që do të bënte më shumë për ta vendosur të gjithë Lindjen e Mesme në një trajektore më të denjë dhe gjithëpërfshirëse sesa zëvendësimi i regjimit islamik të Teheranit me një udhëheqje të përqendruar ekskluzivisht në mundësimin që populli i Iranit të realizojë potencialin e tij të plotë me një zë real në të ardhmen e vet.
Së dyti, kjo nuk do të jetë e lehtë, sepse ky regjim është thellësisht i rrënjosur dhe vështirë se mund të rrëzohet vetëm nga ajri. Izraeli nuk ka arritur të eliminojë Hamasin në Gaza pas më shumë se dy vitesh lufte të pamëshirshme ajrore dhe tokësore, dhe Hamasi është mu aty ngjitur. Megjithatë, edhe nëse ky sulm SHBA-Izrael ndaj Iranit nuk çon në kryengritjen e popullit iranian që Presidenti Trump ka kërkuar, ai mund të ketë efekte të tjera, të paparashikuara, të dobishme, si prodhimi i një Republike Islamike 2.0 që është shumë më pak kërcënuese për popullin dhe fqinjët e saj. Por po aq lehtë mund të rezultojë në rreziqe të paparashikuara, si shpërbërja e Iranit si një entitet i vetëm gjeografik.
Së treti, duhet të kujtojmë se koha e përfundimit të kësaj lufte do të përcaktohet po aq nga tregjet e naftës dhe tregjet financiare sa edhe nga gjendja ushtarake brenda Iranit. Irani është në prag të kolapsit ekonomik, me një monedhë që vlen pak më shumë se një letër muri. Europa është bërë shumë më e varur nga gazi natyror i lëngshëm nga Gjiri Persik për të drejtuar ekonomitë e saj, pasi ka hequr gradualisht blerjet e gazit natyror nga Rusia. Një shpërthim i zgjatur inflacioni i shkaktuar nga çmime më të larta të energjisë do të zemëronte bazën e Trump, shumë prej të cilëve tashmë nuk e pëlqejnë të tërhiqen në një tjetër luftë në Lindjen e Mesme. Ka shumë njerëz që do të duan që kjo luftë të jetë e shkurtër, dhe kjo do të ndikojë se si dhe kur Trump dhe Teherani do të negociojnë.
Së katërti, nuk duhet të lejojmë që kjo luftë për të sjellë demokraci dhe shtetin e së drejtës në Iran të na shpërqendrojë nga kërcënimet ndaj demokracisë dhe shtetit të së drejtës që paraqiten nga Trump në Amerikë dhe nga Kryeministri Benjamin Netanyahu në Izrael. Trump dëshiron të promovojë këto ideale në Teheran, ndërkohë që agjentët e tij të ICE (policisë se kufirit) operuan për dy muaj me respekt të kufizuar për kufizimet ligjore në shtetin tim, Minesota. Nëse lufta në Iran i mundëson Netanyahut të fitojë zgjedhjet izraelite të planifikuara për këtë vit, ajo do të jetë një shtysë e madhe për përpjekjet e tij për të aneksuar Bregun Perëndimor, për të gjymtuar Gjykatën Supreme izraelite dhe për ta bërë Izraelin një shtet aparteidi, gjë që do të ishte një goditje e madhe për interesat amerikane në rajon përtej Iranit.
Jeta si opinionist do të ishte e lehtë nëse çdo luftë për të cilën duhet të mbaje qëndrim do të ishte Lufta Civile Amerikane dhe çdo lider do të ishte Abraham Lincoln. Por nuk janë, kështu që le të hyjmë pak më thellë në këto katër mendime për Iranin.
Nëse do të dëgjonit të majtën universitare vitet e fundit këto që po iu them nuk do i dinit kurrë. Republika Islamike e Iranit ka qenë fuqia më e madhe imperialiste në rajon që nga viti 1979, duke kultivuar përfaqësues për të kontrolluar katër shtete arabe, Sirinë, Libanin, Irakun dhe Jemenin, dhe duke minuar reformatorët liberalë në të katërta duke promovuar ndarje sektare.
Vetëm dobësimi i regjimit të Teheranit, falë goditjeve të forta izraelite dhe amerikane gjatë dy viteve të fundit, ka çuar në rrëzimin e regjimit të Assadit të mbështetur nga Irani në Siri dhe i ka mundësuar Libanit të shpëtojë nga shtrëngimi i milicisë Hezbollah të mbështetur nga Irani, gjë që nga ana tjetër ka krijuar hapësirë për qeverinë më të denjë të Libanit në dekada; një qeveri e drejtuar nga Kryeministri Nawaf Salam dhe Presidenti Joseph Aoun. Kjo është arsyeja pse vdekja e liderit suprem të Iranit, Ajatollah Ali Khamenei, po festohet në heshtje ose me zë të lartë në të gjithë rajonin.
Gjithashtu, populli iranian është natyrshëm ndër më pro-Perëndimorët në rajon. Nëse kjo prirje lejohet të dalë në sipërfaqe dhe të përhapet, dhe të zëvendësojë helmin përçarës islamist radikal të përhapur nga regjimi iranian, kemi mundësinë për një Lindje të Mesme shumë më gjithëpërfshirëse.
Siç ma tha strategu libanezo-emirat Nadim Koteich: Nuk është rastësi që një nga sloganet më të njohura të protestuesve anti-regjim në Iran ka qenë: “Jo Gaza, Jo Libani. Jeta ime për Iranin.” Shumë iranianë janë neveritur duke parë burimet e tyre të shpërdorohen për milici që luftojnë Izraelin. Gjithashtu nuk është rastësi, vuri në dukje Koteich, që Irani sapo ka lëshuar raketa kundër aeroporteve, hoteleve dhe porteve të shteteve arabe të Gjirit që po modernizohen.
“Ata po sulmojnë infrastrukturën e hapjes dhe integrimit dhe Marrëveshjet Abraham; ishte Lindja e Mesme e vjetër që sulmonte Lindjen e Mesme të re,” shtoi Koteich. Vdekja e Khameneit, shpresojmë, “është vdekja e idesë së Khameneit që Lindja e Mesme duhet të përkufizohet nga rezistenca dhe jo nga përfshirja dhe integrimi.”
Shpresojmë gjithashtu që kjo të përfundojë lojën e dyfishtë të praktikuar nga Khamenei dhe paraardhësit e tij si Mahmoud Ahmadinejad (i cili shërbeu si president i Iranit nga viti 2005 deri në 2013 dhe gjithashtu u vra në një sulm ajror izraelito-amerikan) që Irani ka të drejtë të bërtasë hapur “Vdekje Amerikës” dhe “Vdekje Izraelit” dhe më pas të pretendojë se ka gjithashtu të drejtë të trajtohet si Danimarka, ose të pasurojë uranium për qëllime “paqësore”.
Trump dhe Netanyahu më në fund e denoncuan atë lojë.
Sa i përket idesë që populli iranian tani do të bashkohet dhe do ta rrëzojë regjimin, është e vështirë të shihet se kjo do të ndodhë së shpejti pa një lider të qartë dhe një axhendë të përbashkët.
Analistët iranianë me të cilët flas thonë se rezultati më i mundshëm është një lloj Republike Islamike 2.0, në të cilën reformatorë kryesorë të regjimit, si Hassan Rouhani, i cili shërbeu si presidenti i shtatë i Iranit nga 2013 deri në 2021 dhe është bërë një kritik gjithnjë e më i zëshëm i vijës së ashpër të Khameneit, ose ish-ministri i jashtëm dhe negociatori bërthamor Javad Zarif, do të shtyjnë udhëheqjen e mbijetuar të negociojë një marrëveshje me Trump.
Kjo marrëveshje mund të jetë ajo që heq dorë nga programi bërthamor i Iranit dhe pranon kufizime mbi luftërat proxy dhe raketat balistike, me fjalë të tjera, çfarëdo që Trump dëshiron, në këmbim të përfundimit të sanksioneve ekonomike dhe mbijetesës së regjimit.
Një regjim i tillë Republikë Islamike 2.0 mund më pas të jetë në gjendje të mbikëqyrë një tranzicion drejt një demokracie të vërtetë iraniane përsëri. Por Trump mund të përballet gjithashtu me akuza se po i hedh një jelek shpëtimi një regjimi që po vdes dhe që së fundmi vrau të paktën 6,800 protestues, sipas Agjencisë së Lajmeve Human Rights Activists News Agency me bazë në SHBA, dhe ndoshta shumë më tepër. Me fjalë të tjera, nisja e kësaj lufte ishte relativisht e lehtë. Përfundimi i saj nuk do të jetë.
Një marrëveshje e tillë mund të jetë tundim për Trump, megjithatë, për të shmangur një luftë të zgjatur, një recesion të shkaktuar nga çmimet në rritje të naftës ose shpërbërjen e Iranit. Kjo është arsyeja pse nuk u befasova kur dëgjova Trump t’i thoshte The Atlantic: “Ata duan të flasin, dhe unë kam rënë dakord të flas, kështu që do të flas me ta.”
Siç ka theksuar kjo rubrikë më parë, në Lindjen e Mesme e kundërta e autokracisë nuk është domosdoshmërisht demokracia. Shpesh është çrregullimi. Sepse kur diktaturat e Lindjes së Mesme priten në kokë, ndodh një nga dy gjërat. Ato ose shemben, siç ndodhi me Libinë, ose shpërthejnë, siç ndodhi me Sirinë.
Persët përbëjnë vetëm rreth 60 për qind të popullsisë së Iranit. 40 për qindët e tjera janë një mozaik pakicash, kryesisht azerë, kurdë, lurë, arabë dhe baluçë. Secili ka lidhje me toka jashtë Iranit, veçanërisht azerët me Azerbajxhanin dhe kurdët me Kurdistanin. Kaosi i zgjatur në Teheran mund të çojë që ndonjëri prej tyre të ndahet dhe që Irani, në fakt, të shpërthejë.
Irani ka përjetuar rrëzimin e qeverive ose rënien e sundimtarëve gjatë gjithë historisë së tij. Çdo herë, “Irani mbeti i paprekur,” tha Koteich. “Për herë të parë nuk jam i sigurt se do të mbetet i paprekur.”
Nëse doni të shihni naftë me 150 dollarë për fuçi, një shpërbërje e tillë e Iranit do t’ju çonte aty. Eksportet e naftës së Iranit prej 1.6 milion fuçi në ditë, që shkojnë kryesisht në Kinë, do të hiqeshin plotësisht nga tregu global i naftës. Rreth 20 për qind e gjithë tregtisë globale të naftës kalon përmes Ngushticës së Hormuzit, të cilën Irani mund ta mbyllë. Normat e sigurimit për transportuesit e naftës tashmë po rriten ndjeshëm dhe rreth 150 anije transportuese nafte në Gjirin Persik raportohet se kanë ndaluar.
Ndërkohë, në Pekin, Presidenti Xi Jinping duhet të pyesë veten se si do të përballeshin sistemet e tij të armëve kundrejt atyre të furnizuara nga SHBA për Tajvanin, pasi ka parë avionët luftarakë dhe raketat inteligjente amerikane të shmangin ose shkatërrojnë lehtësisht sistemet kundërajrore të furnizuara nga Rusia në Iran dhe të eliminojnë pjesën më të madhe të elitës së sigurisë kombëtare të Iranit në shtëpitë dhe zyrat e tyre. Ndoshta kjo nuk është java për të pushtuar Tajvanin, ndoshta, as java tjetër.
Megjithatë, mund të jetë një javë e mirë që Pekini të shohë të gjithë iranianët që vallëzojnë spontanisht në rrugë për të festuar vdekjen e Khameneit dhe të pyesë veten nëse Republika Popullore e Kinës duhet ta kishte mbështetur regjimin e tij me blerje nafte gjatë gjithë këtyre viteve. Ndoshta duhet të kishte qenë në anën e popullit iranian.
Është shumë herët për të parashikuar se si kjo luftë do të ndikojë dy zgjedhje kritike në vitin 2026, një në Izrael dhe një në Shtetet e Bashkuara.
Për Trump është e thjeshtë. Ai nuk dëshiron të shohë fjalën “batak” në asnjë titull së bashku me emrin e tij përpara zgjedhjeve të ndërmjetme në nëntor. Sa për Netanyahun, mund ta imagjinoj atë duke kërkuar zgjedhje të parakohshme për të përdorur rënien e regjimit iranian për të qëndruar në pushtet. Por fitorja ndaj Iranit mund ta komplikojë gjithashtu politikën e tij. Netanyahu ka regjistruar fitore ushtarake afatshkurtra ndaj Hamasit, Xhihadit Islamik, Hezbollahut dhe Iranit, por nuk ka shndërruar asnjërën prej tyre në përfitime diplomatike ose politike afatgjata. Për ta bërë këtë do të kërkohej që ai të pranonte të negocionte sërish me palestinezët mbi bazën e një kornize të dy shteteve për dy popuj.
Mundësia për Izraelin mund të jetë gjigante: Nëse Republika Islamike e Iranit rrëzohet ose neutralizohet, kam pak dyshim se Arabia Saudite, Libani, Siria, Omani, Katari, Kuvajti dhe ndoshta edhe Iraku do të ndiheshin shumë më rehat duke normalizuar marrëdhëniet me Izraelin, me kusht që Netanyahu të mos aneksojë Gazën ose Bregun Perëndimor, por në vend të kësaj të pranojë një plan ndarjeje dhe një zgjidhje me dy shtete. A do ta shfrytëzonte Netanyahu atë mundësi? A do ta ndëshkonin votuesit izraelitë nëse nuk e bën?
Por, po nxitoj. Pres që deri të mërkurën të kem të paktën tre pika të tjera që konkurrojnë në mendjen time për t’i dhënë kuptim të gjithës, sepse ky është momenti më plastik dhe më i paparashikueshëm në Lindjen e Mesme që nga Revolucioni Islamik i vitit 1979. Gjithçka, dhe e kundërta e saj, është e mundur.
Thomas L. Friedman është kolumnist i Opinionit për çështjet e jashtme. Ai u bashkua me gazetën në vitin 1981 dhe ka fituar tre Çmime Pulitzer. Ai është autor i shtatë librave, përfshirë “Nga Bejruti në Jerusalem”, i cili fitoi Çmimin Kombëtar të Librit.
Leave a Reply