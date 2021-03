Kur bëhet një vit që nga fillimi i pandemisë së COVID në vendin tonë, ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu, ka bërë një reagim në mediat sociale duke falënderuar stafet spitalore. Ministrja shkruan se si sot një vit më parë nisi beteja në vijën e parë të frontit e stafeve tona mjekësore në përballje me COVID19, në shërbim të jetës, dhe megjithë vështirësitë kurrë nuk u dorëzuan.

Manastirliu bën thirrje që ti ndihmojnë të gjithë së bashku, për të ulur vigjilencën dhe më durim e sakrificë të çojmë deri në fund luftën me armikun e padukshëm.

