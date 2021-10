1685- Lindi kompozitori italian Giuseppe Domenico Scarlatti, virtuoz i çembalit. Ai kompozoi më shumë se 550 kompozime klaviçembali, sonata të famshme(njihen si sonatat e Scarlattit).

1759- Lindi Georges Jacques Danton, një nga udhëheqësit e Revolucionit Francez, i cili drejtoi sulmin mbi birucat e Bastille në Paris më 14 korrik 1789. Si kundërshtar i terrorit revolucionar, ai u përplas me Robespierre, u akuzua për bashkëpunim me armiqtë e republikës dhe u ekzekutua me gijotinë në 1794.

1916- Lindi burrështetasi francez Francois Mitterrand, i cili është socialisti i parë që u zgjodh president i Francës në maj të vitit 1981 dhe qëndroi në atë pozicion për 14 vjet. Në Luftën e Dytë Botërore ishte një nga drejtuesit e Lëvizjes Franceze të Rezistencës dhe që nga viti 1971 ai do bëhet drejtues i Partisë Socialiste të Francës.

1955- Gjenerali Ngo Din Diem shpalli Republikën e Vietnamit në Vietnamin e Jugut dhe u prezantua si president nga regjimi diktatorial. Ai u vra në një grusht shteti ushtarak në nëntor 1963.

1961- Çmimi Nobel për Letërsi iu dha shkrimtarit jugosllav Ivo Andriq dhe ai u bë fituesi i parë jugosllav i atij çmimi prestigjioz botëror.

1972-Vdiq projektuesi rus i aeroplanëve dhe helikopterëve, Igor Ivanovich Sikorski, i cili ndërtoi helikopterin e parë të suksesshëm, kurse në vitin 1913 ishte i pari që ndërtoi një aeroplan me shumë motorë. Në vitin 1919 emigroi në Shtetet e Bashkuara, ku vazhdoi të punojë në ndërtimin e llojeve të reja të avionëve dhe helikopterëve.

2007- Vdiq biokimisti amerikan Arthur Kornberg, fituesi i Çmimit Nobel në Mjekësi të vitit 1959 për sintezën e ADN-së në një epruvetë. Kornberg zbuloi një mekanizëm kimik që tregon se si formohet ADN-ja në një qelizë. BETA