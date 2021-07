138-Vdiq perandori romak Hadrian (Publius Aelius Hadrianus). Gjatë mbretërimit të tij në 117, ai kreu reforma të rëndësishme në Perandorinë Romake dhe vendosi kufijtë në Gjermani dhe Britani, ku ai ndërtoi një mur për t’u mbrojtur nga pushtimi i Skocezëve. Ai ishte një admirues i madh i kulturës greke dhe një mbrojtës i artit, ai shkruajti vargje, skaliti dhe pikturoi.

1509- Lindi Jean Calvin, një teolog zviceran me origjinë franceze, udhëheqësi i fraksionit protestant në Gjenevë (kalvinizëm), i cili kishte shumë mbështetës në vendet evropiane, veçanërisht në Francë (Huguenotët), dhe shkaktoi trazira të mëdha shoqërore. Vepra e tij “Themelet e Krishterimit” (1536) u bë një manual i doktrinës Protestante.

1830-Lindi Camille Pissaro, një piktor dhe grafist francez në Antile.

1856- Lindi në fshatin Smiljani, afër Gospić në Kroaci, Nikola Tesla, një shkencëtar dhe shpikës në fushën e inxhinierisë elektrike dhe radio-inxhinierisë . Nga 1884 deri në vdekjen e tij në 1943, ai jetoi në Shtetet e Bashkuara. Ai patentoi rreth 700 shpikje, disa dhjetra prej të cilave përdoren gjerësisht, duke përfshirë një seri shpikjesh (1896-1914) që formojnë bazën e teknologjisë moderne të radios.

1871 -Lindi shkrimtari francez Marcel Proust, vepra e të cilit “Në kërkim të kohës së humbur” ka lënë gjurmë të thella jo vetëm në letërsinë frënge, por edhe në letërsinë evropiane të shekullit të 20-të, dhe ka pasur një ndikim të madh te shumë shkrimtarë.

1940- Asambleja Kombëtare Franceze i beson pushtetin Marshallit Henri Petain, i cili udhëhoqi një qeveri kolaboracioniste të vendosur në Vichy gjatë Luftës së Dytë Botërore.

1953- Udhëheqësi Sovjetik Nikita Hrushov zëvendëson Ministrin e Brendshëm Lorence Beria, një bashkëpunëtor i ngushtë dhe ekzekutues i spastrimeve të Stalinit. Më vonë Beria u arrestua, u dënua me vdekje dhe u ekzekutua.

1962- Sateliti i parë telekomunikues amerikan, Telstar, lëshohet nga Kepi Canaveral, duke mundësuar transmetimin e programeve televizive përtej Oqeanit Atlantik.

1992- Një gjykatë amerikane dënon ish-diktatorin panamez Manuel Noriega me 40 vjet burg për lejimin e trafikut të drogës në Panama.

1995- Autoritetet ushtarake lirojnë lideren e opozitës burmane dhe fituesin e Çmimit Nobel të Paqes Aung San Suu Kyi pas gjashtë vjet arrest shtëpie.

2011- Pas 168 vjet ekzistence, tabloidi britanik Neës of the Ëorld botoi numrin më të fundit me titull “Faleminderit dhe lamtumirë”, dhe pronari i tij Rupert Murdoch kërkoi falje për skandalin që përfshiu piraterinë e telefonave të më shumë se 5,800 njerëzve, ku ishin të përfshirë gazetarët e këtij organi.

2015-Vdiq Omar Sharif (Michel Dimitri Chalhoub), një aktor egjiptian i cili fitoi famë botërore me filmat “Lawrence of Arabia” dhe “Doctor Zhivago”. BETA