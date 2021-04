Si sot, më 5 prill, u ekzekutuan Çifti Rozenbrg dhe vdiq Gizberg

1588- Lind filozofi anglez Thomas Hobbes. Ai prezantoi idetë për njeriun si një individ të lirë dhe shtetin si një krijim artificial të krijuar në bazë të kontratave individuale në veprat e tij “Leviathan”, “Bazat e Ligjit Natyror dhe Politikës”, “Rreth Trupit”, “Për Njeriun” , “Për qytetarin”, “Për lirinë dhe domosdoshmërinë”.

1794-U ekzekutua revolucionari francez Georges Danton, udhëheqës i grupit radikal të Montagnards, kundërshtar i monarkisë në Revolucionin Francez. Ai kundërshtoi terrorin revolucionar, i cili çoi në një konflikt me udhëheqësin e Jakobinëve Robespierre, i cili e akuzoi atë për tradhti dhe e dërgoi në gijotinë.

1896- U hapën Lojërat e para Olimpike të epokës moderne në Stadiumin Olimpik në Athinë. Olimpiada zgjati 10 ditë, morën pjesë 484 garues, vetëm Meshkuj. Femrat kanë konkurruar në Lojërat Olimpike që nga viti 1900. Që nga viti 1924, janë prezantuar Lojërat Olimpike Dimërore. Organizatori i Lojërave dhe presidenti i parë i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar ishte francezi Pierre de Coubertin.

1951-Gjykata në Nju Jork dënoi Julius dhe Ethel Rosenberg me vdekje për spiunazh atomik të akuzuar në favor të ish-BRSS.

1997-Vdes shkrimtari amerikan Allen Ginsberg. Përmbledhja e tij me poezi "Howl and Other Poems" (1956) konsiderohet të jetë pjesa më domethënëse e lëvizjes Beatnik në vitet 1950.