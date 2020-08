1883- Lindi stilistja e famshme franceze Gabrielle Coco Chanel, e cila sundoi modwn e lartw pariziane për gati gjashtë dekada.

14 p.K- Vdiq shtetari i Romës Octavian Augustus, perandori i parë Romak dhe djal i birësuar i Gaius Julius Caesar. Gjatë mbretërimit të tij , ai prezantoi një formë të re qeverisjeje dhe administrimi, njohur si parimi i principatës (centralizimi i pushtetit), dhe Perandoria Romake lulëzoi si asnjëherë në kulturë dhe art në kohën e tij (“Epoka e Artë”).

1996- Gjashtë kozmonautë rusë, francezë dhe amerikanë u takuan per here te pare në stacionin hapësinor Mir të Rusisë, duke përfshirë Claudie Deshays, të parin francez në hapësirë ​​që arriti me një raketë Soyuz-U ruse.

2012- Regjisori i Hollivudit, Toni Scott, autori i "Top Gun", "Scarlet Tide", "The Scout Last" dhe "The Beverly Hills Cop" kreu vetëvrasje duke u hedhur nga një urë në Los Angeles.