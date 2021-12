1821- Lindi Gustave Flaubert, një klasik i romanit realist francez, autor i “Zonjës Bovary”, për të cilin u akuzua për shkelje të moralit publik (“Bouvard dhe Pekis”, “Edukimi sentimental”, “Salambo”, “Tundimet e Shën Antonit”).

1863- Lindi piktori norvegjez Edward Munch, një nga themeluesit e shprehjes artistike ekspresioniste. Ai punoi me portretet (Ibsen, Strindberg, Malarme) dhe peizazhe dhe ndër pikturat e tij më të njohura janë vepra “Britma” dhe “Vajzat në urë”.

1896- Guglielmo Marconi prezanton për herë të parë radiotelegrafinë pa tel në Londër.

1913- Piktura e njohur e Leonardo da Vinçit “Mona Lisa” gjendet në Firence, dy vjet pasi u vodh nga Muzeu i Luvrit në Paris.

1915- Lindi këngëtari dhe aktori amerikan i filmit Frank Sinatra, i cili fitoi famë botërore me një sërë hitesh muzikore si këngët “Strangers in the Night” dhe “New York, New York”. Ai fitoi Oscarin për filmin “From Here to Eternity”.

1969- Greqia u tërhoq nga Këshilli i Evropës, duke shmangur kështu përjashtimin nga ai institucion evropian për shkak të regjimit ushtarak dhe shkeljeve të të drejtave të njeriut. BETA